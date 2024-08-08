Yarım Asırlık Tef Ustası Gelecek Nesillere Özendirmek İstiyor

Yarım Asrı Aşkın Tef Ustası

Şanlıurfa'nın son tef ustalarından biri olan Mustafa Yeşilkaya, 66 yaşında olmasına rağmen mesleğine olan sevgisiyle dikkat çekiyor. Tef sanatını ilk kez 1. sınıfta çırak olarak başlamış, o günden beri bu sanatla hayatını sürdürmektedir.

Çırak Yetiştirmedeki Zorluklar

Yeşilkaya, geçmişte çok sayıda çırak yetiştirdiğini fakat şimdi bu mesleği sürdürecek genç bulmanın zorlaştığını ifade etti. "Eskiden küçük yaşlarda çırak alıyorduk ama bu meslek artık rağbet görmüyor. Yetiştirdiğim gençler para kazanamadıkları için farklı işlerde çalışmaya başladı," dedi.

Meslekteki Yeni Yaklaşımlar

Mustafa Yeşilkaya, tef üretim kapasitesinin günde 3-4 tefle sınırlı olduğunu açıkladı. "Yaptığım tefler, Şanlıurfa dışında Konya, Ankara ve daha pek çok kente de gönderiliyor. Tef, farklı kültürlerde ve etkinliklerde önemli bir yere sahip," ifadelerini kullandı.

Gelecek Nesillere Duyduğu Özlem

Mesleğini sonsuza dek yaşatmak isteyen Yeşilkaya, "Yetkililerden ricam, bu meslek ölmesin. Halk eğitim merkezlerinde kurslar açılsın. Gençlerimiz bu sanatı öğrensin ve hobi olarak bile yapmaktan keyif alsınlar," dedi. Yeşilkaya, sanatının yaşatılabilmesi için destek bekliyor.

Şanlıurfa'da, kaybolmaya yüz tutan mesleklerden tef sanatının son ustalarından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tef Sanatçısı Mustafa Yeşilkaya, ilerleyen yaşına rağmen ilk günkü aşkla mesleğini sürdürüyor.

Şanlıurfa'da, kaybolmaya yüz tutan mesleklerden tef sanatının son ustalarından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tef Sanatçısı Mustafa Yeşilkaya, ilerleyen yaşına rağmen ilk günkü aşkla mesleğini sürdürüyor.

Şanlıurfa'da, kaybolmaya yüz tutan mesleklerden tef sanatının son ustalarından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tef Sanatçısı Mustafa Yeşilkaya, ilerleyen yaşına rağmen ilk günkü aşkla mesleğini sürdürüyor.

Şanlıurfa'da, kaybolmaya yüz tutan mesleklerden tef sanatının son ustalarından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tef Sanatçısı Mustafa Yeşilkaya, ilerleyen yaşına rağmen ilk günkü aşkla mesleğini sürdürüyor.

Şanlıurfa'da, kaybolmaya yüz tutan mesleklerden tef sanatının son ustalarından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tef Sanatçısı Mustafa Yeşilkaya, ilerleyen yaşına rağmen ilk günkü aşkla mesleğini sürdürüyor.

Şanlıurfa'da, kaybolmaya yüz tutan mesleklerden tef sanatının son ustalarından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tef Sanatçısı Mustafa Yeşilkaya, ilerleyen yaşına rağmen ilk günkü aşkla mesleğini sürdürüyor.

Şanlıurfa'da, kaybolmaya yüz tutan mesleklerden tef sanatının son ustalarından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tef Sanatçısı Mustafa Yeşilkaya, ilerleyen yaşına rağmen ilk günkü aşkla mesleğini sürdürüyor.

Şanlıurfa'da, kaybolmaya yüz tutan mesleklerden tef sanatının son ustalarından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tef Sanatçısı Mustafa Yeşilkaya, ilerleyen yaşına rağmen ilk günkü aşkla mesleğini sürdürüyor.

Şanlıurfa'da, kaybolmaya yüz tutan mesleklerden tef sanatının son ustalarından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tef Sanatçısı Mustafa Yeşilkaya, ilerleyen yaşına rağmen ilk günkü aşkla mesleğini sürdürüyor.

Şanlıurfa'da, kaybolmaya yüz tutan mesleklerden tef sanatının son ustalarından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tef Sanatçısı Mustafa Yeşilkaya, ilerleyen yaşına rağmen ilk günkü aşkla mesleğini sürdürüyor.