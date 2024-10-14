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Yarının Sultanları Projesi Iğdır'da Gerçekleşti

Giovanni Guidetti'nin öncülüğünde 'Yarının Sultanları' projesinin Iğdır ayağı büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 17:54
Yarının Sultanları Projesi Iğdır'da Gerçekleşti

Yarının Sultanları Projesi Iğdır'da Gerçekleşti

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın Başantrenörü Giovanni Guidetti liderliğinde hayata geçirilen 'Yarının Sultanları' projesinin Iğdır etabı gerçekleştirildi. Proje, bölgedeki kız çocuklarına voleybol eğitimi vermeyi amaçlıyor.

Etkinliğin Detayları

Giovanni Guidetti, yardımcıları Saim Pakkan, Fikret Ceylan ve İlker Altan ile birlikte, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda kız çocuklarına hem teorik hem de pratik voleybol dersleri sundu. Etkinlik, Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenirken; Iğdır Valisi Ercan Turan, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Gençlik ve Spor Müdürü Recai Şahin, VakıfBank Spor Kulübü Genel Menajeri Banu Can Schürmann ve kulüp müdürü Levent Özvarnalı da katıldı.

Çocuklara Voleybol Aşkı Aşılamak

Guidetti, iki grup halinde Iğdır merkez ve çevre ilçelerden gelen kız çocuklarıyla buluştu. Voleybol ile ilgili zengin bilgilerin paylaşıldığı etkinlikte, çocuklar soru-cevap kısmında da aktif rol aldı. Guidetti, Vali Ercan Turan'a imzalı bir voleybol topu ve VakıfBank forması hediye etti.

Projenin bu yılki ilk etap çalışmaları için Iğdır'a geldiklerini belirten Giovanni Guidetti, "Türkiye'nin her bölgesine ulaşmaya çalışıyoruz. Voleybolu çok seven bir ülke, burada yaşamak benim için bir şans" ifadelerini kullandı.

Sosyal sorumluluk projelerinin önemine de değinen Guidetti, voleybol aracılığıyla çocukların hayallerine ışık tutmayı hedeflediklerini vurguladı.

VakıfBank'ın Sosyal Sorumluluğu

VakıfBank Kulüp Menajeri Banu Can Schürmann, "Içinde voleybol sevgisi olan kız çocuklarına ulaşmak, voleybolun geleceği açısından kritik öneme sahip" diyerek projenin önemini belirtti. Ayrıca, Guidetti’nin Türk voleyboluna katkılarından ve sosyal sorumluluk projelerine olan bağlılığından bahsetti.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti’nin kız çocukları için hayata...

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti’nin kız çocukları için hayata geçirdiği "Yarının Sultanları" projesinin Iğdır etabı gerçekleştirildi. Giovanni Guidetti ile yardımcıları Saim Pakkan, Fikret Ceylan ve İlker Altan, Kazım Karabekir Spor Salonu’nda kız çocuklarına teorik ve pratik voleybol eğitimi verdi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti’nin kız çocukları için hayata...

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti’nin kız çocukları için hayata geçirdiği "Yarının Sultanları" projesinin Iğdır etabı gerçekleştirildi. Giovanni Guidetti ile yardımcıları Saim Pakkan, Fikret Ceylan ve İlker Altan, Kazım Karabekir Spor Salonu’nda kız çocuklarına teorik ve pratik voleybol eğitimi verdi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti’nin kız çocukları için hayata...

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti’nin kız çocukları için hayata geçirdiği "Yarının Sultanları" projesinin Iğdır etabı gerçekleştirildi. Giovanni Guidetti ile yardımcıları Saim Pakkan, Fikret Ceylan ve İlker Altan, Kazım Karabekir Spor Salonu’nda kız çocuklarına teorik ve pratik voleybol eğitimi verdi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti’nin kız çocukları için hayata...

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti’nin kız çocukları için hayata geçirdiği "Yarının Sultanları" projesinin Iğdır etabı gerçekleştirildi. Giovanni Guidetti ile yardımcıları Saim Pakkan, Fikret Ceylan ve İlker Altan, Kazım Karabekir Spor Salonu’nda kız çocuklarına teorik ve pratik voleybol eğitimi verdi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti’nin kız çocukları için hayata...

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti’nin kız çocukları için hayata geçirdiği "Yarının Sultanları" projesinin Iğdır etabı gerçekleştirildi. Giovanni Guidetti ile yardımcıları Saim Pakkan, Fikret Ceylan ve İlker Altan, Kazım Karabekir Spor Salonu’nda kız çocuklarına teorik ve pratik voleybol eğitimi verdi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti’nin kız çocukları için hayata...

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti’nin kız çocukları için hayata geçirdiği "Yarının Sultanları" projesinin Iğdır etabı gerçekleştirildi. Giovanni Guidetti ile yardımcıları Saim Pakkan, Fikret Ceylan ve İlker Altan, Kazım Karabekir Spor Salonu’nda kız çocuklarına teorik ve pratik voleybol eğitimi verdi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti’nin kız çocukları için hayata...

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti’nin kız çocukları için hayata geçirdiği "Yarının Sultanları" projesinin Iğdır etabı gerçekleştirildi. Giovanni Guidetti ile yardımcıları Saim Pakkan, Fikret Ceylan ve İlker Altan, Kazım Karabekir Spor Salonu’nda kız çocuklarına teorik ve pratik voleybol eğitimi verdi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti’nin kız çocukları için hayata...

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti’nin kız çocukları için hayata geçirdiği "Yarının Sultanları" projesinin Iğdır etabı gerçekleştirildi. Giovanni Guidetti ile yardımcıları Saim Pakkan, Fikret Ceylan ve İlker Altan, Kazım Karabekir Spor Salonu’nda kız çocuklarına teorik ve pratik voleybol eğitimi verdi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti’nin kız çocukları için hayata...

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti’nin kız çocukları için hayata geçirdiği "Yarının Sultanları" projesinin Iğdır etabı gerçekleştirildi. Giovanni Guidetti ile yardımcıları Saim Pakkan, Fikret Ceylan ve İlker Altan, Kazım Karabekir Spor Salonu’nda kız çocuklarına teorik ve pratik voleybol eğitimi verdi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti’nin kız çocukları için hayata...

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti’nin kız çocukları için hayata geçirdiği "Yarının Sultanları" projesinin Iğdır etabı gerçekleştirildi. Giovanni Guidetti ile yardımcıları Saim Pakkan, Fikret Ceylan ve İlker Altan, Kazım Karabekir Spor Salonu’nda kız çocuklarına teorik ve pratik voleybol eğitimi verdi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti’nin kız çocukları için hayata...

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti’nin kız çocukları için hayata geçirdiği "Yarının Sultanları" projesinin Iğdır etabı gerçekleştirildi. Giovanni Guidetti ile yardımcıları Saim Pakkan, Fikret Ceylan ve İlker Altan, Kazım Karabekir Spor Salonu’nda kız çocuklarına teorik ve pratik voleybol eğitimi verdi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti’nin kız çocukları için hayata...

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti’nin kız çocukları için hayata geçirdiği "Yarının Sultanları" projesinin Iğdır etabı gerçekleştirildi. Giovanni Guidetti ile yardımcıları Saim Pakkan, Fikret Ceylan ve İlker Altan, Kazım Karabekir Spor Salonu’nda kız çocuklarına teorik ve pratik voleybol eğitimi verdi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti’nin kız çocukları için hayata...

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti’nin kız çocukları için hayata geçirdiği "Yarının Sultanları" projesinin Iğdır etabı gerçekleştirildi. Giovanni Guidetti ile yardımcıları Saim Pakkan, Fikret Ceylan ve İlker Altan, Kazım Karabekir Spor Salonu’nda kız çocuklarına teorik ve pratik voleybol eğitimi verdi.

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