Yasa Dışı Bahisle Mücadele: 233 Bin Site Erişime Kapatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Yasa Dışı Bahisle Mücadele Ediyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Milli Piyango İdaresi (MPİ), 2023 yılı itibarıyla yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyor. Bakanlıktan alınan bilgilere göre, geçen yıl 233 bin internet sitesinin erişimi engellendi.

MPİ, yasa dışı bahis, sanal kumar ve izinsiz çekilişlerle mücadele çerçevesinde, izleme ve denetim görevini sürdürerek birçok yasa dışı siteyi tespit ediyor ve gerekli yasal işlemleri başlatıyor.

Yabancı Kaynaklı Sitelerin Oranı Yüksek

2024 yılı için 375 bin 367 internet sitesi erişiminin engellenmesine yönelik suç duyuruları yapılırken, 233 bin yasa dışı sitenin oluşumuna dair yapılan tespitlerde, bu sitelerin yüzde 56'sının ABD, %17'sinin Ermenistan ve %6'sının Hollanda menşeli olduğu belirlendi.

Bu siteler hakkında gereken cezai işlemler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı'na da bildirildi.

İzinsiz Çekilişlere Karşı Önlemler Alınıyor

Milli Piyango İdaresi, izinsiz çekilişler konusunda da proaktif adımlar atarak, 2024 yılında 286 izinsiz çekiliş düzenlemesi için suç duyurusunda bulundu.

Bakan Mehmet Şimşek, vatandaşları yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri hakkında uyararak, bu tür faaliyetlerin 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile sonuçlanabileceğini vurguladı. Her türlü çekiliş için izin alınmasının zorunlu olduğunun altını çizen Şimşek, bu kurallara uyulmadığı takdirde idari ve cezai yaptırımlarla karşılaşılabileceğine dikkat çekti.

Sonuç ve Gelecek Adımlar

Bakan Şimşek, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelenin sürekliliği konusunda kararlılık mesajı vererek, vatandaşların mağdur olmaması için gereken tüm önlemleri alacaklarını sözlerine ekledi.