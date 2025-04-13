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Yasa Dışı Yollarla Yurda Giren Şüphelilere 11 Saatlik Kurtarma Operasyonu

Artvin'de donma tehlikesi geçiren 4 şüpheli, 11 saat süren kurtarma operasyonuyla tahliye edildi ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 12:30
Yasa Dışı Yollarla Yurda Giren Şüphelilere 11 Saatlik Kurtarma Operasyonu

Artvin'de, yasa dışı yollarla yurda giren ve kar yağışlı arazide mahsur kalan 4 şüpheli, yardım talebinde bulunduktan sonra gerçekleşen 11 saatlik kurtarma operasyonu ile tahliye edildi.

Türkiye'den Gürcistan'a geçiş yapmak isteyen 4 kişi, Borçka ilçesine bağlı Muratlı köyü yakınlarındaki sınır hattından illegal bir şekilde ülkeye giriş yaptı.

Yoğun kar yağışı ve engebeli arazide mahsur kalan şüpheliler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi.

Gece saatlerinde bölgeye ulaşan arama kurtarma ekipleri, kar yağışı ve soğuk havaya rağmen hemen çalışmalara başladı. Kısa bir süre içinde donma tehlikesi geçiren şüphelilere ulaşmayı başaran ekipler, ilk müdahalelerini gerçekleştirdi.

Yaklaşık 11 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından ağır durumda olan şüpheliler, Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada gerekli tedavi uygulandıktan sonra gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Artvin'de, yasa dışı yollarla yurda giren ve kar yağışlı arazide mahsur kalan 4 şüpheli, yardım...

Artvin'de, yasa dışı yollarla yurda giren ve kar yağışlı arazide mahsur kalan 4 şüpheli, yardım talebinde bulunmalarının ardından 11 saat süren kurtarma operasyonuyla bulundukları yerden tahliye edildi.

Artvin'de, yasa dışı yollarla yurda giren ve kar yağışlı arazide mahsur kalan 4 şüpheli, yardım...

Artvin'de, yasa dışı yollarla yurda giren ve kar yağışlı arazide mahsur kalan 4 şüpheli, yardım talebinde bulunmalarının ardından 11 saat süren kurtarma operasyonuyla bulundukları yerden tahliye edildi.

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