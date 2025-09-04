Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Al-Mannai'yi Kabul Etti

Resmî görüşmede iki ülke askeri heyetleri bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Muhammed Al-Mannai'yi kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler kabulde ayrıca Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Mohammed Al-Attiyah'ı da ağırladı.

Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.