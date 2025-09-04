DOLAR
41,17 0,01%
EURO
48,1 -0,05%
ALTIN
4.693,34 0,45%
BITCOIN
4.558.197,94 1,29%

Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Al-Mannai'yi Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Muhammed Al-Mannai ve Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Mohammed Al-Attiyah'ı kabul etti.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 15:55
Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Al-Mannai'yi Kabul Etti

Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Al-Mannai'yi Kabul Etti

Resmî görüşmede iki ülke askeri heyetleri bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Muhammed Al-Mannai'yi kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler kabulde ayrıca Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Mohammed Al-Attiyah'ı da ağırladı.

Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İSKİ Terkos Havzası'nda 17 Zararlı Yapıyı Yıktı
2
Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane
3
Antalya'da devrilen tohum yüklü tırın sürücüsü öldü
4
Ordu'da Silahlı Kavga: Ünye'de 2 Kardeş Hayatını Kaybetti
5
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
6
Nazilli'de Trafik Kazasında Yaralanan Kadın, Ambulans Gelene Kadar Kartonla Güneşten Korundu
7
Ersoy Artvin'de: Artvin'in Turizm Potansiyelini Master Plan ile Güçlendireceğiz

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı