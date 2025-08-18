Yaşar Güler, Lübnan Büyükelçisi Ghassan Moallem'i kabul etti
Kabulde veda ziyareti ve paylaşım detayları
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Ghassan Moallem'i kabul etti.
Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, veda ziyareti yapan Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Ghassan Moallem'i kabul etti." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, kabul anına ait fotoğraflara da yer verildi.
