Yaşar Güler, Lübnan Büyükelçisi Ghassan Moallem'i Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, veda ziyareti yapan Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Ghassan Moallem'i kabul etti; Bakanlık NSosyal hesabında fotoğraflar paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 17:32
Yaşar Güler, Lübnan Büyükelçisi Ghassan Moallem'i Kabul Etti

Yaşar Güler, Lübnan Büyükelçisi Ghassan Moallem'i kabul etti

Kabulde veda ziyareti ve paylaşım detayları

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Ghassan Moallem'i kabul etti.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, veda ziyareti yapan Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Ghassan Moallem'i kabul etti." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, kabul anına ait fotoğraflara da yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Ghassan Moallem'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Ghassan Moallem'i kabul etti.

