Yaşar Güler Nijer Savunma Bakanı Salifou Mody'yi Ankara'da karşıladı
Resmi ziyaret ve askeri tören
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Nijer Savunma Bakanı Orgeneral Salifou Mody ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.
Bakan Yaşar Güler konuk mevkidaşını askeri törenle karşıladı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin bilgiler verildi.
Görüşme görüntüleri paylaşıldı
Paylaşımda, görüşme ve törene ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
