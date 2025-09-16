Yaşar Güler, Nijer Savunma Bakanı Salifou Mody'yi Ankara'da karşıladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da resmi ziyarette bulunan Nijer Savunma Bakanı Orgeneral Salifou Mody'yi askeri törenle karşıladı; görüşme fotoğrafları paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 14:51
Resmi ziyaret ve askeri tören

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Nijer Savunma Bakanı Orgeneral Salifou Mody ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Bakan Yaşar Güler konuk mevkidaşını askeri törenle karşıladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin bilgiler verildi.

Görüşme görüntüleri paylaşıldı

Paylaşımda, görüşme ve törene ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

