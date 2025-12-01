Yaşar Güler ve Abdülkadir Muhammed Nur Millî Savunma Bakanlığında Buluştu
Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Türkiye ziyareti kapsamında görüşme gerçekleştirdi
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur ile Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin fotoğraflar, ilgili bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Paylaşılan görseller, iki bakanın resmi temas gerçekleştirdiğini belgeledi. Toplantının içeriğine dair ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
