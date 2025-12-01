Yaşar Güler ve Abdülkadir Muhammed Nur Millî Savunma Bakanlığında Buluştu

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur ile Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi; görüşmeye ait fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.