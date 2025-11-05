Yasav: Eğitim-Bir-Sen 65. Başkanlar Kurulu'nda Yeni Toplu Sözleşme ve 2026 Bütçe Talepleri

Manisa Şube Başkanı Ahmet Yasav toplantıyı değerlendirdi

Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Yasav, Antalya’da düzenlenen 20. Türkiye Buluşması sonrasında gerçekleştirilen Eğitim-Bir-Sen 65. Başkanlar Kurulu değerlendirmesinde, kamu görevlilerinin kayıplarının giderilmesi için başta yeni toplu sözleşme düzenlemesi olmak üzere önemli taleplerin gündeme taşındığını söyledi.

Yasav, Antalya’da gerçekleştirilen 65. Başkanlar Kurulu’nda, kamu görevlilerinin kayıplarının 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na eklenmesi ve sendikal hakların güçlendirilmesi için yeni toplu sözleşme yasasının zorunlu hale geldiğini vurguladı.

Genel Başkan Ali Yalçın başkanlığında yapılan toplantıya, şube yönetimleri, ilçe temsilcilikleri ve kadın komisyonlarının da aralarında bulunduğu 2 bini aşkın teşkilat yöneticisi katıldı. Toplantıda 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci, eğitim çalışanlarının sorunları, sendikal politikalar ile ülke ve dünya gündemi ele alındı.

Toplantı, tüm katılımcıların katkılarıyla hazırlanan 65. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesinin yayımlanmasıyla sona erdiğini aktaran Yasav, bildirgede yer alan taleplerin eğitim çalışanlarının beklentilerini yansıttığını ifade etti.

"Yeni bir sendika ve toplu sözleşme kanunu kaçınılmaz"

Yasav, bildirgede 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin kamu işvereninin uzlaşmaz tavrı nedeniyle mutabakatsızlıkla sonuçlandığının vurgulandığını, ILO normlarına uygun ve emeğin karşılığını güvence altına alacak yeni bir sendika ve toplu sözleşme kanunu çağrısının yapıldığını belirtti.

Ayrıca bildirgede, TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerine dikkat çekildiğini söyleyen Yasav, kamu görevlilerinin kayıplarının karşılanması için gerekli maddelerin 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa eklenmesinin talep edildiğini ve ağırlaşan yaşam şartları nedeniyle kira yardımı yapılmasının zorunlu hale geldiğinin altı çizildiğini aktardı.

Gündemde 20 madde

Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi ile işgal, insan hakları ihlalleri ve küresel adaletsizlik konularının da gündeme taşındığını belirten Yasav, Gazze ve Batı Şeria’da İsrail’in sürdürdüğü saldırıların kınandığını ve mazlum halklara yönelik her türlü zulme karşı uluslararası topluma sorumluluk çağrısı yapıldığını söyledi.

Toplantıda alınan 20 maddelik kararda öne çıkan başlıklar arasında yeni toplu sözleşme ve sendika kanunu gerekliliği, kamu görevlilerinin ücret kayıplarının giderilmesi, 3600 ek gösterge düzenlemesi, öğretmen atamaları ve adil yer değiştirme talepleri, eğitim yöneticiliğinde liyakat vurgusu, akademik ve idari personel haklarının iyileştirilmesi ile üniversite personelinin merkezi yer değişikliği düzenlemesinin hayata geçirilmesi gibi maddeler yer aldı.

"Mücadelemiz devam edecek"

Eğitim-Bir-Sen’in insan hakları, adalet ve örgütlenme özgürlüğü konularındaki mücadelesini sürdüreceğini belirten Yasav, "Kamu görevlilerinin hak kayıplarının önlenmesi, yeni hakların kazanılması ve toplumsal adaletin sağlanması için sendikal mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz" dedi.

Yasav, bildirgede yer alan maddelerin uygulanması için sendikanın takipçi olacağını da vurguladı.

