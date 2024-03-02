Yaşlı Çiftin Otobüs Darbı: Kasten Öldürmeye Teşebbüs Davası Ağır Ceza Mahkemesi’nde

Yaşlı Çiftin Otobüs Darbı: "Suç, Kasten Öldürmeye Teşebbüs"

Mersin'deki otobüste engelli yaşlı bir adam ve eşine saldırı olayının ardından, çiftin Karaman'daki avukatı Hasan Hüseyin Öztürk, suçun kasten yaralama olmadığını, aslında kasten öldürmeye teşebbüs olduğunu belirtti. Öztürk, davayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşımayı planladıklarını ifade etti.

Olayın Meydana Geldiği Gün ve Saat

Öztürk, olayın 15 Aralık 2023 tarihinde saat 14.40 civarında gerçekleştiğini belirtti. Olayın soruşturma aşamasında, ne savcılığa ne de Sulh Ceza Hakimliği'ne kamera kayıtları ulaşmadığı için, dosya sadece müvekkillerinin ifadesine dayanarak bir tutuklama kararı verilmediğini söyledi.

Fakat daha sonra kamera kayıtlarının soruşturma aşamasındaki savcılık ve Sulh Ceza Hakimliği makamlarına ulaşması sonucunda, sanık hakkında bir tutuklama kararı verildi. Öztürk, "Aslında bunun temel sebebi, soruşturma aşamasında savcılık makamının suçun niteliğini değerlendirmemesi ve suçun niteliğini yanlışlıkla kasten yaralama olarak belirlemesidir" dedi.

Suçun Niteliği

Öztürk, olay görüntülerinin incelenmesi sonucunda, suçun niteliğinin kasten yaralama olmadığını, şüpheli kişilerin müvekkilinin engelli olduğunu ve kalbinde pil olduğunu bilmesine rağmen onu öldüresiye darp etmesi sonucunda suçun niteliğinin tam anlamıyla kasten öldürmeye teşebbüs olduğunu belirtti.

Yargılama Süreci

Öztürk, "Bu aşamada, kasten yaralama suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi olduğu için, çocuk 18 yaşından küçük olduğu için, mevcut yasalarımızda Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanına girmeyen durumlarda genellikle çocuklar hakkında tutuklama kararı verilmiyor. Bu nedenle, çocuğun Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiği halde, dosyanın Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılması nedeniyle bir tutuklama kararı verilmedi. Bu konuda savcılık makamı yanılgıya düştü" dedi.

Görüntülerin Etkisi

Öztürk, "Maalesef görüntüler ilk bize ulaştığında, biz avukatlar olarak bu tür olaylara alışık olmamıza rağmen, bizim bile yüreklerimizi sızlattı. Kamuda büyük bir infiale yol açtı. Yine vatandaşlarımızın yüreğine dokundu. Biz de bu aşamada sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Yargılama Süreci

Öztürk, "Şu an dosya Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılmış durumda. İlerleyen aşamada bir görevsizlik itirazında bulunacağız. Dosyanın görevli mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşınması için tüm girişimlerimizi sürdüreceğiz. Yine daha önce de belirttiğimiz gibi, suçun niteliği kasten yaralama değil, kasten öldürmeye teşebbüstür. Bu nedenle yargılama Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılmalıdır. Bunun için de yargılamanın ilerleyen aşamalarında sanıkların hukuk çerçevesinde gerekli cezayı almaları için elimizden geleni yapacağız" dedi.

15 Aralık 2023'te Otobüste Darp Edildiler

Olay, 15 Aralık 2023'te Mersin Şehir Hastanesi'ne giden otobüste meydana geldi. İddiaya göre, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olan İ.T. ve oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken R.P. (77) ve eşi H.P. (71) ile tartıştı. Tartışma sırasında önce A.O.T., ardından babası yaşlı çifte saldırdı. Kendine hakim olamayan okul müdürü yaşlı adamı darp etti. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından 17 Ocak 2024 tarihinde okul müdürü İ.T. tutuklandı ve 28 Şubat 2024 tarihinde darp olayına ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından müdürün oğlu A.O.T. tekrar gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Okul Müdürü 17 Ocak 2024 Tarihinde Tutuklandı ve Açığa Alındı

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Tarsus ilçesinde görev yapan lise müdürü İ.T. ve oğlu ile engelli ve kalp hastası olan R.P. isimli vatandaşımız ve yanındaki eşi arasında otobüste koltuk için tartışma çıktı, tartışma büyüdü ve okul müdürü ve oğlu, yaşlı adamı darp etti. Olayın ardından yaşlı çift, okul müdürü ve oğlundan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlattı ve gözaltına alınan okul müdürü İ.T., 17 Ocak 2024 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bilgi verildi ve adı geçen okul müdürü 17 Ocak 2024 tarihi itibariyle açığa alındı ve idari tahkikat başlatıldı" denildi.