Yatağan'da 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası: Öğrencilere Ambulans Tanıtımı

1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda Yatağan'da ekipler öğrencilere ambulans ve 112 kullanımı hakkında eğitim verdi, stantlarda vatandaşlar bilgilendirildi.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:21
Yatağan'da Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri hız kazandı

1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Yatağan'da acil sağlık ekipleri ilçe genelinde kapsamlı etkinlikler düzenleyerek halkı ve öğrencileri bilgilendirdi.

Makam ziyaretiyle başlayan program

Hafta, Yatağan İlçe Kaymakamı Turgay İlhan'a yapılan makam ziyareti ile başladı. Kaymakam İlhan, İlçe Sağlık Müdürü Fırat Yazıcı'dan yürütülen çalışmalar ve hafta boyunca planlanan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Okullarda ambulans tanıtımı ve 112 eğitimi

Etkinlikler kapsamında ekipler, Zübeyde Hanım Anaokulu, METEM Anaokulu, Atatürk İlkokulu, Tek Mehmet Akif Ersoy Anaokulu ve İlkokulu ile Madenler İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere ambulans tanıtımı yaptı. Öğrenciler, ambulansın iç donanımını yakından inceleyerek acil durumlarda 112 Acil Çağrı Hattı'nın nasıl kullanılacağı konusunda bilgilendirildi.

Vatandaşlara yönelik bilgilendirme stantları

İlçe merkezinde kurulan stantlarda ambulans ve UMKE aracı tanıtımları gerçekleştirildi. Pazaryeri ve halkın yoğun olduğu noktalarda yapılan bilgilendirmelerde vatandaşlara, 112 hattının gereksiz aramalarla meşgul edilmemesi gerektiği anlatıldı. Ayrıca acil durum çağrı süreçleri ve doğru ihbar yöntemleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

