Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan, 3 Aralık'ta Özel Öğrencileri Ağırladı

Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan, Özel Öğrencileri Makamında Ağırladı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne yönelik ziyaret

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin amacı, engelli bireylere yönelik farkındalığın yükseltilmesi, eğitim süreçlerinin güçlendirilmesi ve toplumda duyarlılığın artırılması olarak açıklandı.

Ziyarette Kaymakam İlhan, öğrencilerle tek tek ilgilenerek onlara gün anısına çeşitli hediyeler verdi ve yapılan çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Görüşmelerde, eğitim ve sosyal destek faaliyetleriyle engelli bireylerin topluma katılımının artırılmasına ilişkin konular ele alındı.

Kaymakam İlhan, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları kaydetti: "Devlet olarak engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Onların hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz".

Ziyarette, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yöneticileri, öğretmenler ve aileler de hazır bulundu.

