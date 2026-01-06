Yatağan Yörük Obaları Derneği ilk genel kurulunu gerçekleştirdi

Yatağan Yörük Obaları Derneği, Yatağan Otogarı'ndaki dernek salonunda ilk olağan genel kurulunu yaparak yönetimini belirledi ve kültür çalışmaları planladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 08:52
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 08:52
Yatağan Yörük Obaları Derneği, ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Toplantı, Yatağan Otogarı içerisinde bulunan dernek binası salonunda yapıldı.

Gündem ve hedefler

Genel kurulda derneğin kuruluş süreci, hedefleri ve önümüzdeki dönem yapılması planlanan çalışmalar detaylı şekilde ele alındı. Dernek Başkanı Bekir Sürücü, Yörük kültürünün yaşatılmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Derneğimizi Yatağan’daki Yörük obalarının birlik ve beraberliğini güçlendirmek, kültürümüzü unutturmamak amacıyla kurduk. İnşallah bundan sonra yapacağımız etkinliklerle Yörük kültürünü daha geniş kitlelere tanıtacağız"

Yeni yönetim

Genel kurulda, derneğin yönetim kurulunun 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşmasına karar verildi. Buna göre yeni yönetim şu isimlerden oluştu: Başkan Bekir Sürücü, Başkan Yardımcısı Mehmet Pepir, Sekreter Ali Şimşek, Yazman Emine Camuz.

Genel kurul, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

Yatağan Yörük Obaları Derneği ilk genel kurulunu gerçekleştirdi

