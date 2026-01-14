Yatağanlı Okçular Samsun'da 2025 Salon Okçulukta Büyük Başarı

Yatağan 100. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, Samsun'daki 2025 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda takım şampiyonluğu ve bireysel üçüncülük elde etti.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:22
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:22
Ziyaret ve kutlama

Yatağan 100. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen 2025 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda önemli başarılar elde etti.

Takım halinde Türkiye Şampiyonu olan Aysima Aslan ve Esma Kuş ile bireysel kategoride Türkiye üçüncüsü olan Zeynep Sare Akarca, antrenörleri Dr. Ejder Sözen eşliğinde Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette öğrenciler müsabaka süreci ve hazırlık çalışmalarını aktardı. İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, disiplinli çalışma, azim ve kararlılıkla elde edilen bu başarının tüm öğrencilere örnek olduğunu belirtti. Çay, okçuluk branşında kazanılan derecelerin öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimine de katkı sağladığını vurguladı.

İl Müdürü Çay, başarılı sporcuları yetiştiren ailelere ve antrenör Dr. Ejder Sözen'e emekleri için teşekkür etti ve genç sporcuların ileride ulusal ve uluslararası alanda daha büyük başarılara imza atacağına inandığını ifade etti.

Ziyaret, başarı dilekleri ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

