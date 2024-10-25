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Yavi'deki Terör Katliamı Anmassı: 33 Şehir Denizimizin Hatırası

Yavi'de, 31 yıl önce PKK tarafından katledilen 33 şehit için anma töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve dualar eşliğinde mezarları başında anıldı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 14:20
Yavi'deki Terör Katliamı Anmassı: 33 Şehir Denizimizin Hatırası

Yavi'de 33 Şehit İçin Anma Töreni Düzenlendi

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde, 31 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından katledilen 5’i çocuk toplam 33 sivil, mezarları başında düzenlenen bir törenle anıldı.

Tören, Çat Kaymakamlığı tarafından Yavi Şehitliği'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, ardından saygı atışı yapıldı.

Vali Çiftçi'den Anlamlı Mesajlar

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, 31 yıl önce yaşanan Yavi katliamını anarak, bu topraklarda güçlü bir devlet olmanın önemine vurgu yaptı. Çiftçi, "Bu topraklarda her daim bir, beraber ve güçlü olmalıyız" diyerek, TUSAŞ’a düzenlenen son terör saldırısına da değindi.

Belediye Başkanı'ndan Destek Mesajı

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, "Yavi'nin kurtuluş mücadelesi sırasında asla boyun eğmedik. Bu toplum, devletinin yanında dimdik durmuştur" diyerek birlik mesajı verdi.

O Günün Tanıkları Konuştu

Yavi Mahallesi Muhtarı Nurullah Tiryaki, o günün anılarını paylaşarak, teröristlerin nasıl saldırdığını anlattı. İl Müftüsü Rüstem Can'ın dua etmesinin ardından katılımcılar mezarlara karanfil bıraktı.

Fidan Dikimi ve Kur'an-ı Kerim Okundu

Törene katılanlar, şehitler adına fidan dikti. Mahalledeki 33 çocuk, şehit mezarlarının başında Kur'an-ı Kerim okuyarak saygı gösterdiler.

Programa katılanlar arasında 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, Çat Kaymakamı İrem Baha Yağan, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, şehit yakınları, gaziler ve birçok vatandaş yer aldı.

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde 31 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 5'i...

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde 31 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 5'i çocuk 33 sivil törenle anıldı. Törene, Vali Mustafa Çiftçi (sağ 2), 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ (sağda), İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı (solda), Çat Kaymakamı İrem Baha Yağan katıldı.

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde 31 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 5'i...

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde 31 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 5'i çocuk 33 sivil törenle anıldı. Törene, Vali Mustafa Çiftçi (sağ 2), 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ (sağda), İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı (solda), Çat Kaymakamı İrem Baha Yağan katıldı.

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