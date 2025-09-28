Yavuz Bülent Bakiler Vefat Etti: Türk Edebiyatının Milli Sesi

Yavuz Bülent Bakiler Vefat Etti

Türk şiirinin ve nesrinin önde gelen isimlerinden Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze namazı, yarın ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak.

Hayatı ve edebi kişiliği

Yavuz Bülent Bakiler, 23 Nisan 1936'da Sivas'ta doğdu. Edebiyata ilgisi lise yıllarında başlayan Bakiler'in ilk şiiri 1953'te Türk Sanatı dergisinde yayımlandı. İlk ve orta öğrenimini Anadolu'nun çeşitli kentlerinde tamamlayan sanatçı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1960'ta mezun oldu.

Üniversite yıllarında milli ve manevi değerlere bağlı sanat anlayışını savunan, edebiyatta "Hisarcılar" olarak bilinen topluluk içinde yer alan Bakiler, bu çevreden güç alarak sanatını şekillendirdi. Bir süre avukatlık yapan Bakiler, daha sonra basın ve yayın alanına yöneldi; TRT'de uzun yıllar program yapımcısı, raportör ve daire başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

Edebi üretimi ve temaları

Bakiler, yazı ve şiirlerinde vatan sevgisi, Türk dünyasına bağlılık ve milli değerleri duru bir Türkçe ile işledi. İlk şiir kitabı Yalnızlıkı 1962'de yayımlayan sanatçı, ardından Duvak, Seninle ve Harman gibi eserlerle geniş okur kitlelerine ulaştı. Eserleri eleştirmenlerce "milli kültür kaynaklarından beslenen, köklü ve yapmacıktan uzak" olarak değerlendirildi.

Edebiyat tarihçisi Ahmet Kabaklı, Bakiler'in sanatını, "Şiirlerini milli kültürümüzün ve tarih şuurumuzun sağlam pınarlarından doldurur." sözleriyle özetlemişti. Şair, ayrıca gezi ve deneme türünde de eserler verdi; Üsküp'ten Kosova'ya ve Türkistan Türkistan gibi yapıtlarla Balkanlar ve Orta Asya'daki Türk coğrafyasına dikkat çekti.

Kamu görevleri ve ödüller

Bakiler, 1979-1980'de Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu ve 1994-2005 yılları arasında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği yaptı. Edebiyata katkıları dolayısıyla çok sayıda ödül aldı: 1985 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın-Fikir "Yılın Gazetecisi Ödülü", 1986 Türkiye Yazarlar Birliği "Yılın Fikir Adamı Ödülü", 2009 Türk Ocakları "Ziya Gökalp İlim ve Teşvik Armağanı", 2012 ESKADER "Üstün Hizmet Ödülü" ve 2016 "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" bunlardan bazılarıdır.

Mirası ve cenaze bilgileri

Hayatının son dönemine kadar yazı ve konferanslarıyla Türk dili ve kültürüne hizmet etmeye devam eden Bakiler, ardında onlarca eser ve derin izler bıraktı. Edebiyat dünyasında hatırlanacak eserleri arasında Yalnızlık, Duvak, Seninle, Harman, Bir Gün Baksam Ki Gelmişsin, Şiirimizde Ana, Üsküp’ten Kosova’ya, Türkistan Türkistan ve çalışmaları sayılabilir.

Yavuz Bülent Bakiler için yarın ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Naaşı, vasiyeti üzerine Sivas'a götürülerek 30 Eylül'de babası Cezmi Bakiler'in yanına defnedilecek.

Türk edebiyatının müstesna isimlerinden şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında vefat etti. Yaşamı boyunca avukatlığın yanı sıra bir süre gazetecilik ve yöneticilik de yapan Yavuz Bülent Bakiler, AA muhabirin soruların yanıtlamıştı. (AA Arşiv - 31.10.2019)