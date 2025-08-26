DOLAR
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 9 Yılda 70 Milyar TL Tasarruf Sağladı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Yavuz Sultan Selim Köprüsü sayesinde 9 yılda zamandan ve akaryakıttan toplam 70 milyar lira tasarruf sağlandı, karbon emisyonu 123 bin ton azaldı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 13:24
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışının 9. yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı ve köprünün sağladığı ekonomik ve çevresel kazanımları paylaştı.

Uraloğlu, köprünün 26 Ağustos 2016'da hizmete açıldığını belirterek, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda zamandan 68 milyar lira, akaryakıttan ise 2 milyar lira olmak üzere toplam 70 milyar lira tasarruf sağlandığını bildirdi.

Bakan ayrıca, köprünün çevresel etkisine dikkat çekerek, çevreye zararlı karbon emisyonunu 123 bin ton azalttıklarını ifade etti.

Uraloğlu, köprünün İstanbul Avrupa yakasında Sarıyer ile Anadolu yakasında Beykoz arasında konumlandığını ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında inşa edildiğini belirtti. Köprünün ileri teknoloji ve uzmanlığı bir araya getirdiğine vurgu yaptı.

Yapısal özellikleri hakkında bilgi veren Uraloğlu, köprünün 1408 metrelik ana açıklığa sahip olduğunu, toplam boyunun kenar açıklıklarıyla birlikte 2 bin 164 metre'ye ulaştığını, genişliğinin 59 metre ve kule yüksekliğinin 330 metre olduğunu kaydetti.

