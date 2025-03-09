Yavuz: Terörsüz Türkiye İçin Adımlar Hızlanıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek, Türkiye'nin tamamen terörden kurtulacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 23:28
Yavuz: Terörsüz Türkiye İçin Adımlar Hızlanıyor

Yavuz: Terörsüz Türkiye İçin Adımlar Hızlanıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Malatya'da düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi terörden temizlemek için var gücüyle çalıştığını vurgulayan Yavuz, "İnşallah terörsüz Türkiye yolunda adımlar sıklaştı, olacak. Ya olacak ya olacak. Ve bu ülke terörden tamamen kurtulacak." dedi.

Millete Hizmetkar Olma Anlayışı

Yavuz, konuşmasında, millete hizmetkar olma anlayışı ile siyaset yaptıklarını ifade ederken, Türkiye'nin dünyada saygınlığı olan güçlü bir ülke olduğuna dikkat çekti. Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer böyle olmasaydı, herkesin boğmaya çalıştığı bir esnada Katar'ın imdadına yetişebilir miydik? Libya'nın yabancı ellere gitmesine engel olabilir miydik? Karabağ'ı işgalden kurtarabilir miydik? FETÖ terör örgütünü bu ülkeden söküp atabilir miydik? PKK terör örgütünü bu kadar köşeye sıkıştırabilir miydik?"

Savunma Sanayisinde Atılımlar

Türkiye'nin savunma sanayisinde de önemli gelişmelere imza attığını aktaran Yavuz, "Biz, bütün imkanları seferber edip, milletimiz biraz daha rahat yaşasın diye uğraşırken savunma sanayisini de boş bırakmadık. İHA'larımızı, SİHA'larımızı ve helikopterlerimizi üretmeye çalıştık. Şimdi sırada KAAN var. Çok az ülkenin ürettiği beşinci nesil savaş uçağı, inşallah 2028'de envantere girecek. Daha ne olsun." ifadelerini kullandı.

Programa Katılanlar

İftar programına, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilçe belediye başkanları ve parti mensupları katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Malatya İl...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Malatya İl Başkanlığı Geleneksel İftar Yemeği'ne katıldı. Yavuz'a AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan (sağda), kayısı takdim etti.

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