Yayladağı Gümrük Kapısı'nda Yenilikler ve Türkiye'nin İhracat Başarıları

Yayladağı Gümrük Kapısı'nın Altyapısı Güçlendiriliyor

Ticaret Bakanlığı, Suriyelilerin dönüşü için yeniden açılan Yayladağı Gümrük Kapısı'ndaki yoğunluğun önlenmesi amacıyla ilave personel görevlendirmektedir. Yolcu ve eşya geçişlerini iyileştiren sistem de hazır hale getirilmiştir. Kapının, diğer ilgili kurumların çalışmasıyla ticari araç trafiğine de kısa sürede açılması planlanmaktadır. Yayladağı Gümrük Kapısı'nın yeniden faaliyete geçmesi, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaretin canlanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Bilişim ve Siber Güvenlikte Yenilikçi Adım

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı desteğiyle, TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü tarafından geliştirilen SİBERLAB, yeni siber güvenlik araçlarının test edilmesine ve simülasyon senaryolarının oluşturulmasına olanak sağlamaktadır. 2023'ten bu yana hizmet veren SİBERLAB, çevrim içi ortamda kullanıcılara özelleştirilmiş laboratuvar imkanları sunmaktadır.

Altın Piyasasında Değişim

Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, 2024'te yatırım amaçlı altın alımlarında tavan yaşanmasına rağmen, işçilikli ürün ve mücevher satışında %30 civarında bir azalma görüldüğünü belirtti.

2025, VakıfBank için Dijitalleşme Yılı Olacak

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bankacılık sektörünün 2025 yılındaki dijitalleşme ve sürdürülebilirlik hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayrıca, para politikalarında gevşeme ihtimali ve büyümeye pozitif katkı sağlama potansiyeli üzerinde durdu.

Mücevher Sektöründe İhracat Başarısı

Mücevher sektörünün 11 aylık ihracatı, 6 milyar 844 milyon dolara ulaşarak, toplam ihracatın %3.3'ünü oluşturmaktadır. En fazla ihracat, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılırken, ABD, Hong Kong, Irak ve Kırgızistan gibi ülkeler de önemli pazarlar arasında yer almaktadır.

Doğa Koruma ve Millerin Biyolojik Çeşitliliği

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, TurIST sisteminin denizlerdeki yabancı istilacı türlerin erken tespiti ve hızlı müdahalesine yardımcı olacağını belirtti. Bu sistem, Türkiye'nin zengin biyolojik çeşitliliğinin korunmasına katkıda bulunacaktır.

Türkiye Adalet Akademisi’nde Yapısal Güçlendirme

AK Parti milletvekillerince hazırlanan kanun teklifi, Türkiye Adalet Akademisi'nin yapısını güçlendirecek ve Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulması planlanmaktadır.

Uydudan Takip Edilen Kafkas Vaşağı

Kafkas'ta izleme yapılan 2 yaşındaki dişi vaşağın, Sarıkamış ormanları'nda güvenli bölgelerde yaşadığı gözlemlendi. KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, vaşağın izlerini inceleyerek popülasyonun durumu hakkında bilgi edinileceğini ifade etti.

Madalya Rekoru Kırıldı

2024 yılında Türkiye, uluslararası şampiyonlarda toplam 7 bin 294 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan 8 madalya ile dönen Türkiye, tarihi başarılara imza attı.

Beşiktaş'ın Mücadelesi

Beşiktaş futbol takımı, ligde 17 gol yiyerek, bunların 7'sini duran toplardan kalesinde gördü. Duran toplardan gol yediği maçlarda 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşanan siyah-beyazlı ekip, toplamda 11 puan kaybetti.

Kayakta Hedefler Yükseliyor

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Türkiye'nin kayak branşında dünya sıralamasında ilk 30'a girmeyi hedeflediğini duyurdu. Ülke genelinde yapılan yarışmalar, yetenekli sporcuları keşfetme amacı taşımaktadır.