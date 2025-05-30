Yayman: 'Ekim ya da Kasım Ayında Kültür Sanat Şurası Gerçekleştireceğiz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan Kültür Sanatı Güçlendiren Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Konya'da düzenlenen Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Burada, Konya'dan başlayarak tüm şehirleri dolaşacaklarını ve ekim ya da kasım ayında bir Kültür Sanat Şurası gerçekleştireceklerini duyurdu.

Kültür ve Sanatın Toplum Üzerindeki Etkisi

Yayman, yereldeki sanatçıların korunması ve kültür erbabına değer verilmesinin ancak güçlü bir yerel yönetim ile mümkün olacağını belirtti. Konuşmasında, “Bu buluşmayı sadece bir şehir veya STK buluşması olarak görmüyoruz. Meşvereti, istişareyi, estetiği, sanatı, kültürü konuşmak için buradayız,” diyerek kültür sanatının önemine vurgu yaptı.

Dijitalleşmenin Getirdiği Yenilikler

Ayrıca, kültür ve sanatın bir toplumun ilerlemesi için vazgeçilmez olduğunu dile getiren Yayman, dijitalleşen kültür endüstrisi ve gençlerin yeni eğilimlerini dikkatle okumak gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda, “Cumhurbaşkanımıza milletimizin taleplerini ileteceğiz ve arkeolojiden sanata kadar her konuda fikir alışverişine açığız,” ifadelerini kullandı.

Sanat ve Kültüre Karşı Ön Yargılar

Yayman, bazı çevrelerdeki, “Muhafazakarların kültürü, sanatı mı olur?” şeklindeki olumsuz yorumları eleştirerek, “Onların gözleri var görmezler,” dedi. Anadolu'nun kültürel zenginliklerine dikkat çeken Yayman, bu zihniyetin milletin tarihi ve değerleri ile nasıl bir çatışma içinde olduğunu vurguladı.

Toplantıya Yoğun Katılım

Programda, katılımcılar kendi görüş ve düşüncelerini paylaştılar. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, AK Parti Konya Milletvekilleri ile merkez Konya belediye başkanları katıldı.

Yayman, Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansını da ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca, Atmosfer Bosna Gençlik Merkezi’nde düzenlenen yazar şair Nurullah Genç’in katıldığı Gençlerle Buluşma programını da izleme fırsatı buldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman (ortada), Akyokuş Kasrı'nda düzenlenen Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay (sağ 2), AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen (sol 2), AK Parti Konya Milletvekilleri ile merkez Karatay, Selçuklu ve Meram belediye başkanları katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman (ortada), Akyokuş Kasrı'nda düzenlenen Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay (sağ 2), AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen (sol 2), AK Parti Konya Milletvekilleri ile merkez Karatay, Selçuklu ve Meram belediye başkanları katıldı.