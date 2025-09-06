Yayman Hatay'da Şehit Ailesini Ziyaret Etti — Erdoğan Telefonda Görüştürdü

Yayman Hatay'da şehit ailesini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay'da şehit ailesini ziyaret etti. Ziyarette, 2007 yılında Şırnak'ta göreve intikali sırasında tuzaklı mayının patlaması sonucu şehit olan Piyade Er Süleyman Yılmaz'ın ailesiyle bir araya gelindi.

Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu okuyup teslim ettiği şehidin eşi Ayşegül Yılmaz ile görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak eşini görüştürdü.

Görüşme ve aile bilgileri

Telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit eşine ailenin ve çocuklarının durumunu sordu ve şehide bir kez daha Allah'tan rahmet diledi. Erdoğan, Ayşegül Yılmaz'a, "Sevgili Habib'in özellikle komşusu olacağı için, sizler de bir şehit eşi olarak inşallah ebedi alemde sevgili Peygamberimize komşu olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Görüşme sırasında şehidin çocuklarının sayısı ve yaşları soruldu; Ayşegül Yılmaz, çocukları Mehmet'in 22, eşinin vefat ettiği yıl dünyaya gelen Ecenur'un 18 yaşında olduğunu aktardı.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2007'de Başbakan olarak Hatay'a geldiğinde kendilerini evde ziyaret ettiğini ve şehidin adını taşıyan lisenin 2010 yılında açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığını belirterek, Erdoğan'ın selam, sevgi ve saygılarını ilettiğini söyledi.

Terörsüz Türkiye süreci ve mesajlar

Telefon görüşmesinin ardından Yayman da şehidin emanetlerini ziyaret edip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu aileye teslim ettiklerini bildirdi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmesinde Yayman şunları söyledi:

"Terörsüz Türkiye'nin hedefi, PKK'nın silahları bırakması ve kendini feshetmesidir. Bu bir devlet politikasıdır, şehitlerimizi rencide edecek, gazilerimizi üzecek hiçbir adım atılmayacaktır ve inşallah bu sürecin sonunda Türkiye Yüzyılı'nda, Türkiye'nin kardeşliği, birliği, beraberliği daha kuvvetli hale gelecektir. Dolayısıyla burada hiçbir gizli pazarlık yoktur, olmayacaktır. Hedef, süreç, konu, sonuç bellidir. Dolayısıyla biz de şehit ailelerimizle devamlı beraberiz, yanlarındayız, dün de yanlarındaydık, bugün de yarın da yanlarında olacağız. Onlar bize şehitlerimizin emanetleridir ve bu ülke eğer vatan haline gelmişse, eğer bu ülkede biz 86 milyon huzur içerisinde güvenlik içerisinde yaşıyorsak o kendi kanlarını, canlarını kara toprağa veren şehitlerimiz sayesindedir. Tabii o ailelerimizin acılarını biz anlamayabiliriz, tam olarak kavrayamayabiliriz ama onların yaşadıkları çok büyük acıdır, Allah kimseyi eşiyle, babasıyla, ailesiyle, evladıyla imtihan etmesin. Türkiye bu terör belasından çok çekti, 50 yıldır maalesef terörlü mücadele ediyoruz. Emperyalistlerin bir oyunu olarak böl, parçala, yönet taktiği ile Türkiye'de kardeşi kardeşe düşman ettiler ama Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Sayın Devlet Bahçeli'nin bu süreçteki çalışmalarıyla çok önemli bir noktaya geldik."

Yayman, süreçte "şehitlerimizi rencide edecek, gazilerimizi üzecek hiçbir adım atılmayacaktır" mesajını yineleyerek, şehit ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ailenin beklentisi

Şehit eşi Ayşegül Yılmaz ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğü için memnuniyetini dile getirdi: "Onun, devletimin yanında olduğunu bilmek bizi gerçekten mutlu ediyor. Onların sürekli desteği zaten yanımızda hissediyoruz, ziyaretlerimize sık sık geliyorlar. Yani her yönden arkamızda olduklarını hissediyoruz, bu da bizi mutlu ediyor."

Yılmaz, Terörsüz Türkiye sürecini desteklediklerini belirterek, "Ben de bu süreci destekliyorum çünkü gerçekten çok şehit verdik artık bunun bitmesini çok istiyoruz bizler yandık başka aileler yanmasın, inşallah tamamen biter, devletimiz, milletimiz bu terörden kurtulur, temennimiz bu. Allah Cumhurbaşkanı'mızın yardımcısı olsun, inşallah bu yolda da Rabb'im kolaylıklar verir, önleri açık olur, inşallah iyi olur, hayırla sonuçlansın inşallah diyorum." ifadelerini kullandı.

