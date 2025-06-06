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Yayman: Türkiye'nin Yeni Anayasaya İhtiyacı Var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay'da yaptığı konuşmada yeni bir anayasa çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 19:56
Yayman: Türkiye'nin Yeni Anayasaya İhtiyacı Var

Yayman: Türkiye'nin Yeni Anayasaya İhtiyacı Var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay'da düzenlenen Kurban Bayramı programında önemli açıklamalar yaptı. Yayman, Türkiye'nin sivil, demokratik ve kapsayıcı bir anayasaya ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "86 milyonun 'Evet işte bu benim anayasam.' diyeceği yeni bir anayasaya ihtiyacımız var," ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma Programında Konuştu

AK Parti Hatay İl Başkanlığı tarafından organize edilen bayramlaşma programında, partililerin bayramını kutlayan Yayman, Hatay'da sunulan hizmetlerin örnek alınması gerektiğini belirtti. Tüm ilçelerde birlik içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Terörle Mücadele ve Yeni Anayasa Vurgusu

Yayman, AK Parti'nin "sessiz devrimler" gerçekleştiren bir parti olduğunu ifade ederek, "İnşallah terörsüz Türkiye ile bu zirveye ulaşmış olacaktır," dedi. Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiğinin altını çizen Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen bu sürecin, "umut ve güven doğurduğunu" belirtti.

Yeni Anayasa Çağrısı

Yayıcı, Türkiye'nin artık darbe anayasasından ve darbeci zihniyetten kurtulması gerektiğini belirterek, "Yeni anayasa bize ekmek, su, hava gibi lazım olan bir şeydir. Yarın değil hemen şimdi yeni bir anayasa istiyoruz," şeklinde konuştu. 81 ildeki vatandaşların da Türkiye'nin yoluna yeni bir anayasayla devam etmesini istediğini vurguladı.

Programa, AK Parti Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal ve Abdulkadir Özel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan da katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman (sol 5), AK Parti Hatay İl Başkanlığınca Kurban...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman (sol 5), AK Parti Hatay İl Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman (sol 5), AK Parti Hatay İl Başkanlığınca Kurban...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman (sol 5), AK Parti Hatay İl Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

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