Yazar Dilek Cesur MalatyaPark’ta okurlarıyla buluştu
İmza günü yoğun ilgiyle geçti
Yazar Dilek Cesur, MalatyaPark AVM’de düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldi. Etkinlikte kitaplarını imzalayan Cesur, okuyucularıyla sohbet ederek sorularını yanıtladı.
Programa yoğun katılım olurken, Malatyalı vatandaşlar yazarla fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Okurlarının ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirten Cesur, Malatya’da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
