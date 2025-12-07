Yazar Dilek Cesur MalatyaPark’ta Okurlarıyla Buluştu

Yazar Dilek Cesur, MalatyaPark AVM’deki imza gününde okurlarıyla buluştu; kitaplarını imzaladı, soruları yanıtladı ve yoğun ilgiyle karşılaştı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 18:31
Yazar Dilek Cesur MalatyaPark’ta Okurlarıyla Buluştu

Yazar Dilek Cesur MalatyaPark’ta okurlarıyla buluştu

İmza günü yoğun ilgiyle geçti

Yazar Dilek Cesur, MalatyaPark AVM’de düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldi. Etkinlikte kitaplarını imzalayan Cesur, okuyucularıyla sohbet ederek sorularını yanıtladı.

Programa yoğun katılım olurken, Malatyalı vatandaşlar yazarla fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Okurlarının ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirten Cesur, Malatya’da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

YAZAR DİLEK CESUR, MALATYAPARK AVM’DE DÜZENLENEN İMZA GÜNÜNDE OKURLARIYLA BİR ARAYA GELDİ....

YAZAR DİLEK CESUR, MALATYAPARK AVM’DE DÜZENLENEN İMZA GÜNÜNDE OKURLARIYLA BİR ARAYA GELDİ. ETKİNLİKTE KİTAPLARINI İMZALAYAN CESUR, OKUYUCULARIYLA SOHBET EDEREK SORULARINI YANITLADI.

YAZAR DİLEK CESUR, MALATYAPARK AVM’DE DÜZENLENEN İMZA GÜNÜNDE OKURLARIYLA BİR ARAYA GELDİ....

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nam Nam ve Yuvarlak Çayı'nın Taşkını Köyceğiz Gölü'nü Yükseltti
2
Yenibosna'da Su Baskını: M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Durağı Sular Altında
3
Netanyahu: "Ateşkesin ikinci aşamasının yakında başlamasını bekliyorum"
4
Vezirköprü'de Araçta Bin 308 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
5
Samsun'da Ağaç Kesimi Kazası: Komşusunun Ölümüne Sebep Olan Şahıs Tutuklandı
6
Amasya Merzifon'da Kamyonet Kazası: 4 Yaralı
7
TAG Otoyolu'nda Yanan 3 Tır Kaldırıldı, Yol Tekrar Trafiğe Açıldı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi