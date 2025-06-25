Yazıcı'dan Anayasa Açıklamaları: 'Bu Sadece Türkiye İçin'

Yazıcı: 'Anayasa Çalışmaları Türkiye İçin'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yeni anayasa çalışmaları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Yazıcı, "'Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olmasını sağlamak için bir anayasa yapıyoruz' iddiası tamamen uydurma, sığ bir düşünce. Böyle bir şey olamaz. Biz her şeyi Türkiye için, Türk milletinin esenliği, huzuru, büyüklüğü, yetkinliği için tasarlıyor ve yapıyoruz." dedi.

Olağanüstü Süreçler

Yazıcı, Türkiye'de anayasa yapım süreçlerinin genellikle olağanüstü şartlar altında gerçekleştiğine dikkat çekerek, "1921'de savaş, 1924'te Cumhuriyet'in kuruluşu ile yapılan anayasa dışında yapılan iki anayasanın darbeciler tarafından yapıldığını" belirtti. Yazıcı, milletin anayasa yapma hakkını gerektiği gibi kullanamadığını vurguladı.

Çalıştaylar ve Komisyon Çalışmaları

Yazıcı, mevcut anayasa üzerinde gerçekleştirilen 19 değişiklikten 12'sinin AK Parti dönemine ait olduğunu hatırlatarak, 2024 yılının ikinci yarısından itibaren anayasa çalışmaları için dört çalıştay gerçekleştirdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde oluşturulan komisyonun, bu çalışmaları yürüttüğünü açıkladı.

Yeni Anayasa Gerekli Mi?

Bir gazetecinin sorusu üzerine Yazıcı, yeni anayasanın gerekliliği konusunda genel bir görüş birliği olduğunu ifade etti. "Ama millete gitmeden önce bu durumu Meclis'te de sağlamamız gerek" diyen Yazıcı, Anayasa Komisyonu'nun çalışma usul ve esaslarını oluşturacağını belirtti.

Mimari Tasarımda Değişiklik Yok

Yazıcı, muhalefetin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili eleştirilerine karşılık, "Mimari tasarımı değiştirerek bir anayasa yapma düşüncemiz yok" şeklinde konuştu.

CHP Kurultayı Soruşturması

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma hakkında yorum yapmaktan kaçınan Yazıcı, bu durumun Türkiye için üzüntü verici olduğunu vurguladı.

Anayasa Taslağı ve İşbirliği

Yazıcı, anayasa değişikliği sürecinin sadece AK Partiye ait olmayacağını, Cumhur İttifakı işbirliğiyle yürütüleceğini belirtti. "Hep birlikte yapacağız" diyen Yazıcı, tüm tarafların görüşlerinin alınacağını ifade etti.

Trafik Nedenleri ve Proje Başlatmayı Düşünüyor Musunuz?

Yazıcı, anayasa ile Cumhurbaşkanının görev süresinin değişeceğine dair iddiaların asılsız olduğunu belirtti ve yeni anayasa ile ilgili kararların komisyon üyeleri tarafından belirleneceğini aktardı.

Terörsüz Türkiye Vurgusu

DEM Parti'nin talepleri doğrultusunda af konusunun gündeme gelmesi üzerine Yazıcı, "Terörsüz Türkiye'yi hiçbir şeyle bütünleştirmemek gerekiyor" diyerek, sürecin doğru yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

İBB Soruşturmaları Üzerine

Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili devam eden soruşturmalara dair, "Önemli ölçüde bir yolsuzluk olduğu kanısındayım ama bunu her gün manşet yapmak sağlıklı değil" şeklinde açıklamada bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye Basın Federasyonu'nda Anadolu Sohbetlerine katıldı, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye Basın Federasyonu'nda Anadolu Sohbetlerine katıldı, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.