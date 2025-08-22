Yazkonağı Mağarası Turizme Kazandırılıyor: Ünye'de Protokol İmzalandı

Yazkonağı Mağarası Turizme Kazandırılıyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde tarihi Yazkonağı Mağarası'nın turizme kazandırılması için çalışmalar resmen başlatıldı.

Protokol İmzalandı

Anadolu Speleoloji Grubu Derneği (ASPEG) Başkanı Orkun Kuntay Uzel ile Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı arasında "Yazkonağı Mağarası Projesi"ne ilişkin protokol imzalandı.

İmzayı takiben mağarayı birlikte ziyaret eden Başkan Tavlı, inceleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada projenin ilçenin turizmine yeni bir soluk kazandıracağını belirtti.

Turizme Kazandırma Hedefi

Tavlı, mağaranın ziyarete açılması ve keşfedilmemiş bölümlerinin ortaya çıkarılması için protokol imzaladıklarını vurgulayarak, "Burada 2 milyar yıllık bir mağaranın turizme kazandırılmasıyla yeni bir destinasyonu şehrimize eklemiş olacağız" dedi.

Başkan Tavlı, mağara turizmi, kale ziyaretleri, tarihi mekanlar, deniz ve doğa turizmini bir araya getirerek Ünye'yi her açıdan cazip bir şehir haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bölgedeki Diğer Çalışmalar

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Ordu'da 40'ın üzerinde mağara araştırması yapıldığını belirtti. Turizm açısından sarkıt ve dikitlerini tamamlamış iki mağaranın öne çıktığını aktaran Toparlak, "Biri Yaz Konağı Mağarası, diğeri Topçam Mağarasıydı. Yaz Konağı Mağarası'nda MTA tarafından mağara araştırmaları yapıldı" dedi.

Toparlak, Ordu'nun macera, geleneksel turizm ve yayla turizmi açısından önemli bir şehir olduğunu; bu çalışmayla ilin turizm çeşitliliğini ve ziyaretçi sayısını artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Şelaleler Şehri Ordu Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ise yaptıkları çalışmalarla şelale rotalarını mağaralarla birleştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

ASPEG Başkanı Uzel de Tavlı'nın projeye çok ilgili olduğunu ve derneğe destek verdiğini belirtti. Projenin hayata geçirilmesiyle Ünye'nin çok yönlü bir cazibe merkezi haline getirilmesi planlanıyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde tarihi Yazkonağı Mağarası'nın, turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı (sağ 3), İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak (sol 2), Anadolu Speleoloji Grubu Derneği (ASPEG) Başkanı Orkun Kuntay Uzel ve Şelaleler Şehri Ordu Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz (sol 3), mağarayı ziyaret etti.