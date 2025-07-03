DOLAR
39,86 -0,19%
EURO
47 0,27%
ALTIN
4.290,19 0,1%
BITCOIN
4.372.673,21 -0,44%

YEDAM'ın Kişi Dışı Görüşmeleri Bağımlılığı Yenmekte Etkili

YEDAM, ailelerin 'kişi dışı görüşmeleri' ile bağımlı bireylerin tedaviye katılımını artırıyor, olumlu tutum değişimleri sağlıyor.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 11:54
YEDAM'ın Kişi Dışı Görüşmeleri Bağımlılığı Yenmekte Etkili

Düzce YEDAM'da Ailelerle Kişi Dışı Görüşmelerle Tedaviye İkna Süreci

Düzce Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), bağımlılık tedavisinde ailelerin rolünü artırmak amacıyla gerçekleştirdiği "kişi dışı görüşmeler" ile dikkat çekiyor. Aileleri bilinçlendirerek bağımlı bireylerin tedavi sürecine katılımını teşvik eden bu çalışmalar, 2019 yılından beri tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığına karşı ücretsiz destek sunuyor.

Olumsuz Tutumların Üstesinden Gelmek

YEDAM'da sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar, bağımlıların aileleriyle yaptığı görüşmelerde, ailelerin bağımlı bireylere karşı geliştirdiği olumsuz tutumların nasıl düzenlenebileceğini ele alıyor. Gülbeyaz Çınar Pamuk, bu süreçte aile üyeleriyle bağımlılığın doğası, yaklaşım biçimleri ve tedavi motivasyonunun nasıl artırılacağı konularında detaylı konuşmalar yaptıklarını belirtti.

Pamuk, bağımlı bireylerin aile üyelerinin olumsuz tutum değişikliklerini fark etmelerinin, bireylerin de tedaviye katılma konusunda irade göstermelerine yardımcı olduğunu ifade etti.

Ailelerin Desteği Kritik Öneme Sahip

Ailelerin bağımlı bireylere karşı iyi niyetle yaklaştıklarını ancak bazen bu yaklaşımların olumsuz sonuçlar doğurabildiğini aktaran Pamuk, “Görüşmeler, ailelerin kendi iyilik hallerini artırmalarını sağlıyor” dedi. Düzce YEDAM, gizlilik ilkesine bağlı kalarak, bağımlı bireylerin ailelerine kullanılan stratejileri ve olumsuz davranışların sonuçlarını değerlendirme imkanı sunuyor.

300'e Yakın Kişi Dışı Görüşme Gerçekleşti

Uzman klinik psikolog Atakan Başıhoş, bağımlı bireylere ulaşmada aile desteğinin hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti. “Bağımlılıkla mücadelede doğru yaklaşımın öğrenilmesi, aile tutumundaki değişimlerle bağımlının tedaviye başvurma olasılığını artırır” dedi. Şu ana kadar YEDAM'da yaklaşık 300 kişi dışı görüşme gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Bağımlılıkla mücadelede etkin sonuçlar almak amacıyla aileler, YEDAM’ın sunduğu danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı sürdürebilir. Ailelerin doğru bilgilendirilmesi, tedavi sürecinin başarılı olması açısından kritik bir önem taşıyor.

Düzce Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) ailelerle yapılan "kişi dışı görüşmeler"...

Düzce Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) ailelerle yapılan "kişi dışı görüşmeler", yakınlarının kendilerine yönelik olumsuz tutum ve davranışlarındaki değişimi gören bağımlı bireylerde değişim inancını oluşturarak tedavinin önünü açıyor. Söz konusu görüşmeleri, YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Gülbeyaz Çınar Pamuk (solda) ve uzman klinik psikolog Atakan Başıhoş (sağda) yapıyor.

Düzce Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) ailelerle yapılan "kişi dışı görüşmeler"...

Düzce Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) ailelerle yapılan "kişi dışı görüşmeler", yakınlarının kendilerine yönelik olumsuz tutum ve davranışlarındaki değişimi gören bağımlı bireylerde değişim inancını oluşturarak tedavinin önünü açıyor. Söz konusu görüşmeleri, YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Gülbeyaz Çınar Pamuk (solda) ve uzman klinik psikolog Atakan Başıhoş (sağda) yapıyor.

İLGİLİ HABERLER

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Yağmur Suyu Tüneli İnşaatı TBM Çıkış Töreni Gerçekleşti
2
Antalya'da Son Haftada 37 Orman Yangını: 52 Hektar Zarar Gördü
3
Türk Dünyası Genç Tarihçiler Çalıştayı Başladı
4
Ankara'da Yeni Metro Ring Hatları ve Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor
5
Burdur'da Yangın Korkusunu Aşan 5 Yaşındaki Çocuk Ödüllendirildi
6
Mersin'de Çöplükteki Yangın Ormana Sıçradı: Hızla Müdahale Ediliyor
7
Mardin'de Bıçakla Rehin Alma Olayı: 25 Yaşındaki Şahıs Gözaltında

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!