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Yedikır Baraj Gölü'nde Su Seviyesi Düşüyor Eski Yollar Ortaya Çıkıyor

Suluova'daki Yedikır Baraj Gölü'nde su seviyesi düşmesiyle eski yollar ve ada yürüyerek ulaşılabilir hale geldi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 16:41
Yedikır Baraj Gölü'nde Su Seviyesi Düşüyor Eski Yollar Ortaya Çıkıyor

Yedikır Baraj Gölü'nde Su Seviyesi Düşüyor

Amasya'nın Suluova ilçesindeki Yedikır Baraj Gölü, su seviyesinin düşmesiyle eski yolları gün yüzüne çıkardı. Su seviyesi, gölün ortasında yer alan adanın da görünür olmasına neden oldu.

Gölün Kıyısında Kayıplar

Göl, yalnızca sulama için değil, göçmen kuşların da yaz döneminde barınma alanı olma özelliği taşıyor. Su seviyesinin kıyıdan metrelerce çekilmesiyle, eski Amasya-Merzifon bağlantı yolu net bir şekilde ortaya çıkmış durumda.

Uzman Görüşleri

Amasya Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Zoolog Murat Karavin, kuraklık ve sulama rejiminin etkisiyle barajdaki su seviyesinin kritik bir seviyeye gerilediğine dikkat çekti. Karavin, bu gölün, 1985 yılında sulama amaçlı inşa edildikten sonra, zamanla önemli bir sulak alan haline geldiğini vurguladı.

Yer Değişiklikleri ve Kuşlar

Su seviyelerindeki değişimin kuş çeşitliliğini etkilediğini belirten Karavin, "Barajdaki su seviyesi neredeyse ölü hacim seviyesine ulaştı. Bu durum, tarihi Merzifon yolu gibi önemli yolların görülmesini sağladı. Şu anda yürüyerek pelikan adasına ulaşmak mümkün" şeklinde konuştu.

Amasya'nın Suluova ilçesindeki Yedikır Baraj Gölü'nde, su seviyesi düşünce eski Amasya Merzifon...

Amasya'nın Suluova ilçesindeki Yedikır Baraj Gölü'nde, su seviyesi düşünce eski Amasya Merzifon bağlantı yolu ortaya çıktı, gölün ortasındaki ada ise yürüyerek ulaşılır hale geldi.

Amasya'nın Suluova ilçesindeki Yedikır Baraj Gölü'nde, su seviyesi düşünce eski Amasya Merzifon...

Amasya'nın Suluova ilçesindeki Yedikır Baraj Gölü'nde, su seviyesi düşünce eski Amasya Merzifon bağlantı yolu ortaya çıktı, gölün ortasındaki ada ise yürüyerek ulaşılır hale geldi.

Amasya'nın Suluova ilçesindeki Yedikır Baraj Gölü'nde, su seviyesi düşünce eski Amasya Merzifon...

Amasya'nın Suluova ilçesindeki Yedikır Baraj Gölü'nde, su seviyesi düşünce eski Amasya Merzifon bağlantı yolu ortaya çıktı, gölün ortasındaki ada ise yürüyerek ulaşılır hale geldi.

Amasya'nın Suluova ilçesindeki Yedikır Baraj Gölü'nde, su seviyesi düşünce eski Amasya Merzifon...

Amasya'nın Suluova ilçesindeki Yedikır Baraj Gölü'nde, su seviyesi düşünce eski Amasya Merzifon bağlantı yolu ortaya çıktı, gölün ortasındaki ada ise yürüyerek ulaşılır hale geldi.

Amasya'nın Suluova ilçesindeki Yedikır Baraj Gölü'nde, su seviyesi düşünce eski Amasya Merzifon...

Amasya'nın Suluova ilçesindeki Yedikır Baraj Gölü'nde, su seviyesi düşünce eski Amasya Merzifon bağlantı yolu ortaya çıktı, gölün ortasındaki ada ise yürüyerek ulaşılır hale geldi.

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