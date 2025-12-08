Yedikule'de Fenerli Gece Turu: Zindanlarda Ay Işığıyla Tarih

Yedikule Hisarı zindanlarında düzenlenen Fenerli Gece Turu, ay ışığı altında masalsı kareler oluşturdu. Hisarın gölgelerle örülü atmosferinde gerçekleştirilen tur, ziyaretçilere fenerler eşliğinde yüzlerce yıllık duvarlar arasında tarihî bir yolculuk sundu.

İstanbul’un tarihi siluetinin en görkemli yapılarından biri olan Yedikule Hisarı’nda Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılar, zindanların ürkütücü ve büyüleyici ambiyansını deneyimledi.

Rehberle Gece Turu

Turan Oflaz: Yedikule zindanlarında haftada iki defa gece turu düzenliyoruz. Çarşamba ve pazar akşamları bu turu düzenliyoruz. Akşam olduğunda bizim temamız Yedikule zindan formatı. Bir yandan Sultan Genç Osman’ın idam edildiği kuleyi, bir yandan da savaş esirlerinin tutulduğu diğer bir zindan kulesini görüyoruz. 1 saatlik bir programın ardından tutumuzu tamamlıyoruz. Vatandaşlar bu turdan keyif alıyorlar ambiyansı çok özel o duyguyu hissediyorlar. Biz buranın hikayesini anlattığımız da vatandaşların o anı hissedebildiklerini biz anlayabiliyoruz. Onlar için unutulmaz bir deneyim oluyor. Turun en sonunda 1600 yıllık Roma surlarının üzerine çıkınca da bambaşka bir şölenle bitiyor tur

Katılımcı Deneyimi

Merve Şanlı: Daha önce arkadaşlarım katılmış. Fatih belediyesinin sitesinden başvurmuşlar. Ben de daha önce duymuştum ama çok dolu olduğunu yer bulmanın zor olduğunu söylüyorlardı. Ama sonrasında uygulamasını indirerek şansımı denedim o şekilde katıldım. Bence çok güzel oldu tur. Atmosfer çok güzel rehberimiz detaylı anlattı. Diğer müzeleri de akşam açtılar. Bence bir yeri gündüz görmekle gece görmek arasında çok fark var. Hem bu duyguyu o ıssızlığı hissetmek açısından da etkili. Burada o insanların yalnızlığını belki de acılarını hissetmek bu şekilde daha kolay oldu

Kayıt ve Ücret Bilgisi

Yedikule Hisarı Sorumlusu Hakan Sain: 2021 yılında Fatih belediyesi Ergün başkan öncülüğünde bir restorasyon başladı ve burası tamamlandı. Yaklaşık 3 yıldır da burada fenerli gece turlarını yapıyoruz burada. Turumuz tamamen ücretsiz vatandaşlarınızdan yalnızca istediğimiz Fatih Belediyesinin internet sitesine girerek istenen bilgileri girerek istenilen seansa kayıt olmaları. Bizden kendilerine buraya geldiklerinde fenerler vererek rehber eşliğinde buranın tarihi atmosferini yaşamalarını sağlıyoruz. Turumuz haftada iki gün çarşamba ve pazar olarak yapıyoruz. Kayıtlar da her hafta cuma günü belediyemizin etkinlik başvuruları sitesinden yapılıyor. Biz bu konsepte çok önceden geçtik. Bizden sonra şu an Topkapı Sarayında da gece turları yapılıyor ama bizim burada ki atmosferimiz biraz daha farklı

Pratik bilgi: Tur ücretsizdir ve Çarşamba ve pazar akşamları düzenlenmektedir. Katılım için Fatih Belediyesi'nin etkinlik başvuruları sayfasından hafta içi yapılan kayıtlar takip edilmelidir.

