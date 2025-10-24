Yegane-i Zaman: Ahmed Cevdet Paşa Sempozyumu İstanbul'da başladı

"Yegane-i Zaman: Ahmed Cevdet Paşa" uluslararası sempozyumu, Ahmed Cevdet Paşa'nın ilmi, siyasi ve entelektüel mirasını bugünün bakışıyla ele almak amacıyla Zeytinburnu Kültür Sanat'ta başladı.

Sempozyumda, Tanzimat Dönemi'nin önemli isimlerinden olan devlet ve ilim insanı, mütefekkir, tarihçi, hukukçu ve şair Ahmed Cevdet Paşa'nın klasik belagat geleneğinden Osmanlı hukuk sistemine, reform dönemindeki diplomatik girişimlerden tarih yazıcılığına uzanan çok yönlü çalışmaları ele alınacak. Etkinlikte 25 akademisyen, 6 oturum halinde Paşa'nın düşünce dünyasını farklı boyutlarıyla tartışıyor.

Açılış Konuşması — Prof. Dr. Erol Özvar

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada Ahmed Cevdet Paşa'yı anlamanın, modern zamanlarda İslam ve Türk medeniyetinin kendini yeniden inşa etme çabasını anlamakla eş değer olduğunu vurguladı.

Özvar, Paşa'yı tanımlarken şunları söyledi: "Onu anlamak sadece geçmişte kalmış birini anlamak değil. Bir imparatorluğun çöküş sancıları içinde aklın, ilmin, cehdin ve sağduyunun nasıl bir direnç noktası oluşturduğunu görmektir. Ahmed Cevdet Paşa, 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin siyasi, idari ve kültürel hayatında etkili, önemli bir devlet adamı olmasının yanı sıra ilmi yönüyle de ön plana çıkmış bir şahsiyettir. Yaşadığı dönemin büyük ilim adamlarından Ahmed Cevdet Paşa bir mütefekkir, hukukçu, tarihçi, eğitimci, edip ve sosyolog vasıflarıyla ön plana çıkmış, dikkati çekmiş bir şahsiyettir."

Özvar, Paşa'nın "Tarih-i Cevdet" eserine işaret ederek eserin Osmanlı tarihi çalışmalarında başucu kitabı olduğunu belirtti ve "Dağılan bir çınarın hikayesini geleceğe olduğu gibi bir ders olarak nakşetmiştir. Paşanın, tarih eserlerini ilim sahiplerine değil, aynı zamanda ortalama okurlara hitap edecek bir şekilde kaleme alması, onun tarih ilmine popülerlik kazandırma endişesi taşıdığını da sanki bize gösteriyor." dedi.

Sempozyumdan Diğer Sözler

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Ahmed Cevdet Paşa'yı ilim ve devlet adamı olarak farklı alanlarda iz bırakan bir şahsiyet olarak nitelendirerek, "Kanaatimce Ahmed Cevdet Paşa'yı anlamak, geçmişle bugün arasındaki fikri devamlılığı idrak etmektir." ifadelerini kullandı. Arısoy sempozyumun Cevdet Paşa mirasını yeniden okumaya vesile olacağını belirtti.

İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Murteza Bedir ise Paşa'nın çok yönlü bir alim olduğunu vurgulayarak, "Bu şahsiyet, eğer başka büyük devletlerin birinin elinde olsaydı, şu anda bütün dünya konuşuyor olurdu. Böyle bir şahsiyetle karşı karşıyayız. Türkiye'de ilk ders kitaplarında, milli eğitimin dili ve kurumlarında, öğretmenlik yetiştirme müesseselerinin oluşumunda Ahmed Cevdet Paşa'nın gerçekten çok müstesna bir yeri var." dedi.

Program ve Oturumlar

Başkanlığını Celile Eren Ökten'in üstlendiği ilk oturumda, Şükran Fazlıoğlu ve Mehdi Cengiz "Klasik Belagat Geleneğinin Çevirisi mi Yoksa Özgün Bir Edebiyat Kitabı mı? - Mukaddimesi Bağlamında Ahmed Cevdet Paşa'nın Belagat-ı Osmaniyye'si" başlıklı konuşmayı gerçekleştirdi. Ahmet Şefik Şenlik "Kavaid-i Osmaniyye'de Gramercilik Anlayışı Üzerine" sunumuyla Cevdet Paşa'nın dil çalışmalarına odaklanırken, Mehmet Savan "Siyaset ve Diplomasi Islahatının Modernleşmesine Ahmed Cevdet Paşa'nın Katkıları" üzerine konuştu.

İkinci oturumun başkanlığını Ayşe Taşkent yaptı. Bu oturumda Berat Açıl "Ahmed Cevdet Paşa'nın Divançe'sini Türk Edebiyatı Tarihinde Konumlandırmak: Kopuş mu Süreklilik mi?", Nagihan Haliloğlu "Cevdet Paşa Tarihi'nden Kadın Tarihine: Fatma Aliye ve Emine Semiye" ve Şerif Eskin "Mukteza-yı Hale Mutabık Kelam: Bir XIX. Asır Muharriri Olarak Ahmed Cevdet Paşa" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Sempozyum yarın da devam edecek. Etkinliğe ilişkin detaylı bilgiye "zeytinburnukultursanat.com" adresinden ulaşılabilir.

