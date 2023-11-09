Yemeği beğenmeyip hesap ödemek istemeyen kaymakamdan flaş açıklama geldi

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki bir olay, kaymakam Hacı Kerim Meral'in bir restorandaki yemeği beğenmediğini söyleyerek hesabı ödemeden ayrılmasıyla gündeme geldi. Olay, 6 Kasım Pazartesi günü meydana geldi. Kaymakam Meral, 2 misafiriyle birlikte restorana giderek cağ döner siparişi verdi. Ancak işletmenin cağ döner kesim saatlerini kaçırdığı gerekçesiyle porsiyon döner istedi. Yemek sonrasında tatlı yiyip çay içtikten sonra kasaya yönelen kaymakam, diğer müşterilerin yanında yüksek sesle yemekleri beğenmediğini belirterek hesabı ödemedi ve restorandan ayrıldı. İşte detaylar...





ARTVİN'İN YUSUFELİ İLÇESİNDE YAŞANAN OLAYDA SON GELİŞME

Olayın ardından işletme sahibi Ferhat Kodat, kaymakamın davranışının kendisini ve çalışanlarını üzdüğünü belirtti. Kodat, hesabın ödenmemesini bir sorun olarak görmediklerini ancak müşterilerin yanında yapılan bu durumun kendilerini rencide ettiğini ifade etti. Kaymakam Meral'in olay sonrasında "Kumpas kurmuşlar" diyerek kendini savunduğu belirtildi. İçişleri Bakanlığı, olayın ardından kaymakam hakkında soruşturma başlattı. Kaymakam Meral'in, işletmeye gelişinden itibaren yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Restoran sahibi Kodat, kaymakamın yeni ilçelerine taşınmış olmalarının zor bir süreç olduğunu ve bu davranışın kendilerini üzdüğünü dile getirdi. Hesabın ödenmemesiyle ilgili olarak "Canı sağolsun, hesap ödemesin" diyen Kodat, ancak müşterilerinin yanında yapılan bu durumun kendilerini rencide ettiğini belirtti. İşletme, kaymakamın ayrılmasının ardından kendisine kolonya ikramında bulundu.

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki olay, İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmasına neden oldu. Artvin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığı müfettişinin görevlendirilerek soruşturma başlatıldığı belirtildi. Valilik açıklamasında, "Bugün medyada yer alan konu ile ilgili Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.

Kaymakam Meral ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olayın tamamen çarpıtıldığını ve kendisine karşı kumpas kurulduğunu iddia etti. Meral, daha önce defalarca aynı lokantada yemek yediğini ve esnafla iç içe olduğunu belirterek, yaşananların anormal olduğunu söyledi. Ayrıca, olayın gerçekleştiği gün cüzdanının yanında olmadığını, iki arkadaşının kendisini yemeğe davet ettiğini ve gülerek konuştuğunu dile getirdi. Meral, lokanta sahibine yemeğin lezzetli olduğunu ancak bir önceki ziyaretinde daha iyi olduğunu ifade ettiğini ve arkadaşlarının hesabı ödeyeceğini söylediğini belirtti. Haberlerin ardından lokanta sahibiyle konuştuğunu ve onun samimiyetine inandığını aktaran Meral, hakkında başlatılan soruşturma hakkında müfettişlerin geleceğini ifade etti.