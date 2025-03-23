Yemen'de ABD, Hudeyde ve Marib'e Hava Saldırıları Düzenledi

ABD'nin Yemen'deki Hava Saldırıları

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD'nin Hudeyde ve Marib kentlerini havadan hedef aldığını duyurdu. Husilere ait el-Mesire televizyonunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin ülkenin batısındaki Uluslararası Hudeyde Havalimanı ile El-Manzar bölgesine toplamda 3 hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Marib'e Yapılan Saldırılar

Ülkenin doğusundaki Marib kentine de bağlı Meczer ilçesine 5 hava saldırısı gerçekleştirildi. Açıklamada, bu saldırılarda can kaybı olup olmadığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Önceki Saldırılar

ABD, daha önce 20 Mart ve 21 Mart tarihlerinde Hudeyde ve Sada'ya hava saldırıları düzenlemişti.

Husilerin İddiaları ve Karşılığı

Husiler, 7 Mart'ta İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiklerini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını başlatacaklarını belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta Truth Social platformu üzerinden orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin Tepkisi

Abdulmelik el-Husi, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını, saldırıların sürmesi durumunda deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını ifade etti.

Husiler ayrıca, İngiltere ile ABD'nin, Sana başta olmak üzere bazı şehirlere düzenlenen hava saldırılarında 79 kişinin hayatını kaybettiğini, 107 kişinin yaralandığını bildirdi.