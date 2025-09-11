Yemen'de Husilerin Alıkoyduğu UNICEF Yetkilisi Serbest Bırakıldı

Ürdün uyruklu Lana Şukri Ketavu ülkesine döndü

Lana Şukri Ketavu, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sana Ofisi Müdür Yardımcısı, Sana'da birkaç gün alıkonulduktan sonra serbest bırakıldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, 'Ürdün vatandaşı Lana Şukri Ketavu, Sana'da birkaç gün alıkonulduktan sonra serbest bırakılmasının ardından ülkesine ulaştı.' ifadelerine yer verildi.

Ketavu'yu kimlerin ve hangi gerekçeyle alıkoyduğu konusunda bilgi verilmedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Sana ve Hudeyde kentlerinde görev yapan 11 BM personelinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Grundberg, bu gözaltıların gelişigüzel ve gerekçesiz olduğunu ve bunun insani yardımlar dahil BM çalışmalarını olumsuz etkilediğini vurgulamıştı.

Husilerden BM çalışanlarının neden gözaltına alındığına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Husilerin daha önce gözaltına aldığı bazı BM çalışanlarını casuslukla suçladığı biliniyor.

Son gözaltıların, 28 Ağustos'ta Yemen'deki Husi yönetimin Başbakanı Ahmed Galib er-Rehavi ve bazı bakanların öldürüldüğü İsrail saldırısının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.