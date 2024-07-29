Yemen'de Sana Havalimanı'ndan Mısır ve Hindistan Uçuşları Yeniden Başladı

Yemen'de Uçuşlar Yeniden Başladı

Yemen'in başkenti Sana, uzun yıllar süren çatışmaların getirdiği zorlukların ardından uluslararası uçuşlara yeniden ev sahipliği yapıyor. Husiler, meşru hükümetle yaptıkları anlaşmalar neticesinde bu akşam itibarıyla Sana Havalimanı’ndan Mısır ve Hindistan’a direkt uçuşların başlamasıyla önemli bir gelişmeye imza attılar.

Direkt Uçuşlar Sevinci

Yaklaşık 10 yıldır çatışmaların etkisi altında kalan Yemen'de, Sana'dan ilk kez Kahire ve Mumbai’ye direkt uçuşlar gerçekleştirilmeye başlandı. Yemen Havayolları Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, SABA haber ajansı bu durumun duyurusunu yaptı.

BM'nin Arabuluculuğu ve Anlaşmalar

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg tarafından 23 Temmuz’da yapılan açıklamada, Yemen hükûmeti ile Husiler arasında bankacılık ve hava yolları sektörlerinde gerilimi azaltmaya yönelik adımların atıldığı belirtildi. Her iki tarafın da bankalar üzerinde uyguladıkları bazı kararları iptal ettikleri ifade edildi.

Bu anlaşmalar kapsamında, Sana ile Ürdün arasında seferlerin de yeniden başlayacağı ve günlük üç sefere kadar çıkılacağı duyurulmuştu. Ayrıca, Yemen ile Hindistan ve Kahire üzerinde de ihtiyaç duyulduğu takdirde uçuşların düzenleneceği bilgisi verildi.