Yemen'deki Husiler ABD savaş gemisini hedef aldı: ABD savaş gemisi vuruldu

Aden Körfezi ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda ABD savaş gemisine saldırdıklarını ve 2 ticari gemiyi geri çevirdiklerini duyuran Yemen'deki Husiler, Gazze'ye destek ve ABD ile İngiltere'nin Yemen saldırılarına misilleme yaptıklarını iddia etti. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, açıklamasında, ABD savaş gemileriyle bölgede 2 saatten fazla çatıştıklarını belirtti.

Seri, ABD savaş gemileriyle bölgede 2 saati aşkın bir süre çatıştıklarını belirtti. "ABD savaş gemilerinden birine isabet ettirdik ve 2 ticari gemiyi de geri çevirdik." dedi. Seri, balistik füzeler kullanarak saldırılar yaptıklarını kaydederek ABD savaş gemilerinin bazı füzeleri engelleyemediğini öne sürdü.





Seri, Kızıldeniz'de ABD gemilerine saldırmaya devam edeceklerini söyledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin Aden Körfezi'nde ABD bayraklı bir ticari gemiyi hedef alan 3 gemisavar füze attığını duyurdu. CENTCOM, füzelerden birinin denize çakıldığını, diğer ikisinin ise USS Gravely savaş gemisi tarafından imha edildiğini açıkladı.

Yemen'deki Husiler, Gazze'ye saldıran İsrail'e karşı 31 Ekim 2023'te Yemen kıyılarında İsrailli şirketlere ait ticari gemilere müdahale etmeye, bazılarına da füze ve dron saldırıları yapmaya başladı. ABD güçleri, Yemen'den gelen füze ve dronları defalarca imha ettiklerini açıkladı. Husilerin bu eylemleri sonucunda birçok denizcilik şirketi, Kızıldeniz'deki seyahatlerini iptal etti.

KIZILDENİZ'DE HUSİ SALDIRILARA TİCARETİ ETKİLİYOR

Kızıldeniz'de Husi güçlerinin ticari gemilere yönelik saldırıları, küresel deniz ticaretini tehdit ediyor. ABD, 18 Aralık 2023'te birçok ülkenin desteğiyle Husilere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" isimli çok uluslu bir "deniz görev gücü" kurduğunu duyurdu. Husiler, 31 Aralık 2023'te Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı bir gemiyi ele geçirmek isterken ABD helikopterlerinin saldırısına uğradı. Husiler, 10 Ocak'ta da Kızıldeniz'de İsrail'i desteklediği için ABD gemisini füze ve kamikaze dronlarla vurmaya çalıştıklarını ilan etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya'nın sunduğu, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının durdurulmasını isteyen kararı onayladı. Süveyş Kanalı, Akdeniz ile Kızıldeniz'i birleştirerek Avrupa ve Asya arasında en kısa rotayı sağlıyor. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si bu kanal üzerinden gerçekleşiyor.