Yemen'deki Husiler: ABD ve İngiltere Zamar Kentine Hava Saldırısı Düzenledi

Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in Zamar kentine hava saldırısında bulunduğunu bildirdi; 19 ölü, 20 yaralı var.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 04:36
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 04:36
Yemen'deki Husiler: ABD ve İngiltere Zamar Kentine Hava Saldırısı Düzenledi

Yemen'de Gerilim Tırmanıyor

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin ülkenin ortasında yer alan Zamar kentinin bazı yerlerine hava saldırısı düzenlemiş olduğunu duyurdu. Husilere ait El-Mesire televizyonu, saldırıların Zamar kentinin çevresi ile Anes ilçesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Yaşanan Kayıplar

Saldırılara dair detaylı bilgi verilmezken, Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e gerçekleştirdiği hava saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiğini ve en az 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

Süre Tanıma ve ABD'nin Açıklaması

Husiler, 7 Mart tarihinde yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardım girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdığını belirtti. Sürenin dolmasından sonra, İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını ifade etti.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump, dün Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurdu. Bu açıklamalar, bölgedeki gerilimin daha da artmasına neden olabilir.

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