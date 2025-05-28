Yemen'den Füze Saldırısı: Ben Gurion Havalimanı'nda Uçuşlar Durduruldu

Yemen'den atılan bir füze nedeniyle İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar geçici olarak durduruldu. İsrail medyası, İran destekli Husilerin hedef aldığı havalimanının, İsrail'in dünyaya açılan kapısı niteliği taşıdığını belirtti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, Yemen'den fırlatılan füzenin ardından sirenlerin çalmasıyla Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda tüm iniş ve kalkışlar durduruldu. Bu güvenlik önlemleri, Husilerin saldırı açıklamasının hemen ardından devreye sokuldu.

Havalimanında sirenlerin çalmasının ardından, yolcular sığınaklara yönlendirilirken, hava trafiğinde önemli aksaklıklar yaşanıyor. Yemen'deki Husiler, İsrail’in Ben Gurion Havalimanı: ile başkenti Tel Aviv ve Hayfa kentinde iki ayrı noktayı füzelerle hedef aldıklarını duyurmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, "Yemen Silahlı Kuvvetleri (Husiler), Zülfikar balistik füzesiyle Lod Havalimanı'na (Ben Gurion) nitelikli bir füze operasyonu gerçekleştirdi" şeklinde açıklamada bulundu.

İsrail ordusu ise, son 24 saat içinde Yemen'den yapılan iki balistik füze saldırısının önlendiğini öne sürerek, protokol gereği saldırı uyarı sirenlerinin çaldığını açıkladı.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarına karşılık, Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'nın güvenli olmadığını belirterek havayolu şirketlerine burayı kullanmamaları uyarısında bulundu. Aynı zamanda, 20 Mayıs'ta Hayfa Limanı'nın "ablukaya alınacağı" tehdidinde bulunmuşlardı.

Husilerin, 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduğu bildirilmişti. Bu tarihten bu yana, uluslararası hava yolu şirketleri, İsrail'e yönelik uçuşlarını askıya almaya devam ediyor.

ABD, mart ayından itibaren Yemen’de Husilere karşı saldırılara başladığını açıklamışken, Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, 6 Mayıs'ta ABD ile Husiler arasında Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı’ndaki saldırılara son verilmesine yönelik bir ateşkes sağlandığını bildirmişti.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Yemen'in başkenti Sana'da yer alan havalimanına hava saldırısı düzenledi. Yemen Hava Yolları, İsrail hava saldırısında bir uçağın hedef alınmasının ardından Sana Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan tüm uçuşların durdurulduğunu duyurdu.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Yemen'in başkenti Sana'da yer alan havalimanına hava saldırısı düzenledi. Yemen Hava Yolları, İsrail hava saldırısında bir uçağın hedef alınmasının ardından Sana Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan tüm uçuşların durdurulduğunu duyurdu.