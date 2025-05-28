DOLAR
39,07 -0,07%
EURO
44,12 0,28%
ALTIN
4.146 -0,14%
BITCOIN
4.207.568,72 1,74%

Yemen'den Füze Saldırısı: Ben Gurion Havalimanı'nda Uçuşlar Durduruldu

Yemen'den atılan füze sonrası İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nda tüm uçuşlar geçici olarak durduruldu. Güvenlik önlemleri artırıldı.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 19:13
Yemen'den Füze Saldırısı: Ben Gurion Havalimanı'nda Uçuşlar Durduruldu

Yemen'den atılan bir füze nedeniyle İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar geçici olarak durduruldu. İsrail medyası, İran destekli Husilerin hedef aldığı havalimanının, İsrail'in dünyaya açılan kapısı niteliği taşıdığını belirtti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, Yemen'den fırlatılan füzenin ardından sirenlerin çalmasıyla Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda tüm iniş ve kalkışlar durduruldu. Bu güvenlik önlemleri, Husilerin saldırı açıklamasının hemen ardından devreye sokuldu.

Havalimanında sirenlerin çalmasının ardından, yolcular sığınaklara yönlendirilirken, hava trafiğinde önemli aksaklıklar yaşanıyor. Yemen'deki Husiler, İsrail’in Ben Gurion Havalimanı: ile başkenti Tel Aviv ve Hayfa kentinde iki ayrı noktayı füzelerle hedef aldıklarını duyurmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, "Yemen Silahlı Kuvvetleri (Husiler), Zülfikar balistik füzesiyle Lod Havalimanı'na (Ben Gurion) nitelikli bir füze operasyonu gerçekleştirdi" şeklinde açıklamada bulundu.

İsrail ordusu ise, son 24 saat içinde Yemen'den yapılan iki balistik füze saldırısının önlendiğini öne sürerek, protokol gereği saldırı uyarı sirenlerinin çaldığını açıkladı.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarına karşılık, Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'nın güvenli olmadığını belirterek havayolu şirketlerine burayı kullanmamaları uyarısında bulundu. Aynı zamanda, 20 Mayıs'ta Hayfa Limanı'nın "ablukaya alınacağı" tehdidinde bulunmuşlardı.

Husilerin, 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduğu bildirilmişti. Bu tarihten bu yana, uluslararası hava yolu şirketleri, İsrail'e yönelik uçuşlarını askıya almaya devam ediyor.

ABD, mart ayından itibaren Yemen’de Husilere karşı saldırılara başladığını açıklamışken, Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, 6 Mayıs'ta ABD ile Husiler arasında Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı’ndaki saldırılara son verilmesine yönelik bir ateşkes sağlandığını bildirmişti.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Yemen'in başkenti Sana'da yer alan havalimanına hava saldırısı...

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Yemen'in başkenti Sana'da yer alan havalimanına hava saldırısı düzenledi. Yemen Hava Yolları, İsrail hava saldırısında bir uçağın hedef alınmasının ardından Sana Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan tüm uçuşların durdurulduğunu duyurdu.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Yemen'in başkenti Sana'da yer alan havalimanına hava saldırısı...

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Yemen'in başkenti Sana'da yer alan havalimanına hava saldırısı düzenledi. Yemen Hava Yolları, İsrail hava saldırısında bir uçağın hedef alınmasının ardından Sana Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan tüm uçuşların durdurulduğunu duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bingöl Balı İçin Proje Lansmanı Gerçekleşti
2
TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Toplandı: 21 Milyar Liralık Hasar Belirlendi
3
İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 10 Şüpheliden 8'i Tutuklandı
4
Aydın'da Park Halindeki Kamyonetten Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
5
İzmir'deki Dekoratif Beton Kemerin Yıkılması Sonucu Hayatını Kaybeden Çocuk Doktoru ve Eşi Toprağa Verildi
6
Genelkurmay Başkanı Gürak, Balkan Mevkidaşlarıyla İstanbul'da Bir Araya Geldi
7
Togo'da Türk Mutfağı Lezzetleri Tanıtıldı

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!