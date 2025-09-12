Yemen Ulusal Müzesi'ne Ağır Zarar: 75 Bin Eser Tehlikede

İsrail'in 10 Eylül Saldırısında Yemen Ulusal Müzesi Hasar Gördü

İsrail'in 10 Eylül'de Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında, Yemen Ulusal Müzesi binası ağır hasar aldı. Saldırılar sırasında tarihi eserlerin hedef alındığı ve müzenin bir bölümünün kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Saldırılarda can kaybı ve yaralanmalar

İsrail'in Sana ve Cevf kentlerine yönelik saldırılarda 46 kişi öldü, 165 kişi yaralandı. Kültürel mirasa verilen zarar, insani kayıpların yanı sıra ülkenin tarihine yönelik büyük bir tehdit oluşturuyor.

Müzeye verilen zarar ve acil çağrı

Müze binası, 1971 yılında kuruldu ve yaklaşık 75 bin esere ev sahipliği yapıyor. Husi yönetimine bağlı Kültür Bakanlığı, saldırılar sonucu müzede meydana gelen ağır hasar nedeniyle UNESCO'ya acil yardım çağrısında bulundu. Bakanlık çağrısında, müzenin bulunduğu tarihi binanın hasar gördüğü ve arkeolojik koleksiyonların "ciddi riske" girdiği vurgulandı.

Yetkililerin değerlendirmesi

Yemen Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Başkanı Ibad el-Hayal, 11 Eylül'de gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırılarda "26sep" ve Yemen gazetelerinin bulunduğu binaların hedef alındığını, Yemen Ulusal Müzesi'nin bu binalara yakın olması nedeniyle büyük zarar gördüğünü belirtti. El-Hayal, müzenin tüm camlarının patladığını, tavanların bir kısmının hasar gördüğünü ve arka cephenin şarapnellerle ciddi şekilde zararlandığını aktardı. Ayrıca nadir eserlerin aldığı hasarın henüz tam olarak tespit edilemediği ifade edildi.

Tarihi önem ve koleksiyon

Ulusal Müze ile bitişiğindeki Halk Mirası Müzesi, 2011'deki gösterilerle eş zamanlı olarak kapatılmış, 2024'te yeniden açılmıştı. Müze, Yemen'in kadim tarihine ışık tutan 75 binden fazla eser barındırıyor ve koleksiyonda milattan önce 1. binyıla kadar uzanan objeler ve yazıtlar yer alıyor. Bunlar arasında milattan önce 5. ve 6. yüzyıllara tarihlenen Ma'ad Karib heykeli de bulunuyor.

Müzenin ikinci katında Saba, Himyar, Ma'in ve Hadramevt krallıklarına ait eserler ve yazıtlar sergileniyor. Ayrıca müzede mumyalar için ayrılmış özel bir bölüm bulunuyor; ancak uzun süreli kapanma nedeniyle mumyaların bakımı yapılamamış ve bozulma yaşandığı belirtiliyor.

İnsanlığın ortak mirasına tehdit

Kültürel otoriteler, Yemen Ulusal Müzesi'nin Yemen ulusal kimliğinin önemli bir simgesi ve insanlığın ortak mirasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak uluslararası koruma ve acil müdahale çağrısında bulunuyor.