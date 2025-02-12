Yeni ABD Savunma Bakanı Hegseth’ten NATO'ya Kritik Mesajlar

ABD'nin Yeni Savunma Bakanı Hegseth, NATO Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

ABD'nin yeni Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ukrayna'da savaşı diplomatık yollarla sonlandırma hedefinin olduğunu belirtti. Hegseth, Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasının gerçekçi bir hedef olmadığını ifade ederek, ABD'nin NATO'ya bağlı kalmaya devam edeceğini ancak Avrupalı müttefiklerin kendi güvenlik sorumluluklarını üstlenmeleri gerektiğini söyledi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Açılan Konuşma

Hegseth, ilk kez katıldığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasında, önceki yönetimin Ukrayna konusundaki tutumlarıyla ilgili mesajlar verdi. "Mesajımız açık, kan dökülmesi durmalı ve bu savaş sona ermeli," dedi.

Ukrayna'nın Sınırlarına Dönmesi Gerçekçi Değil

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umorev'un da katıldığı toplantıda Hegseth, "Sizin gibi biz de egemen ve müreffeh bir Ukrayna istiyoruz, ancak buna Ukrayna'nın 2014 öncesi sınırlarına geri dönmenin gerçekçi olmayan bir hedef olduğunu kabul ederek başlamalıyız," ifadelerini kullandı. Hegseth, bu tür hayali hedeflerin yalnızca savaşı uzatacağını ve daha fazla acıya neden olacağını vurguladı.

Ukrayna'nın NATO Üyeliği Gerçekçi Değil

Bakan Hegseth, "ABD, Ukrayna için NATO üyeliğinin müzakereyle ulaşılacak çözümden doğacak gerçekçi bir sonuç olduğuna inanmıyor. Bunun yerine herhangi bir güvenlik garantisi, yetenek sahibi Avrupalı ve olmayan birlikler tarafından desteklenmelidir," dedi.

Avrupa'nın Savunma Harcamalarını Artırması Gerekiyor

Hegseth, Avrupa'nın savunma harcamalarının artırılması gerektiğine dikkat çekerek, "Yüzde 2'lik pay yeterli değildir. Başkan Trump yüzde 5 çağrısında bulundu ve ben de katılıyorum," dedi. Polonya'nın mevcut yüzde 5'lik katkısının ise Avrupa için bir örnek olduğunu belirtti.

Transatlantik İttifakın Geleceği

Yeni yönetim, transatlantik ittifaka bakış açısını şöyle özetledi: "Transatlantik ittifakımız onlarca yıldır ihtiyaca bağlı şekilde devam ediyor ve gelecekte de devam etmesini bekliyoruz. Ancak Avrupalı müttefiklerin kıtadaki geleneksel güvenliğin sorumluluğunu üstlenmesi gerekecek. ABD ise kendi güvenliği için NATO'ya bağlı kalmaya devam edecek," ifadesinde bulundu.