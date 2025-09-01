Yeni Adli Yıl Törenleri: Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur

Yeni adli yıl törenleri dört ilde gerçekleştirildi

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni adli yılın başlaması dolayısıyla düzenlenen törenlerde yargı mensupları, vali ve yerel yetkililer bir araya geldi. Etkinliklerde adaletin toplum için taşıdığı önem vurgulandı.

Antalya

Antalya Adliyesi bahçesindeki törende Vali Hulusi Şahin, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, Antalya BAM Başsavcı Vekili Mustafa Şeran, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, başsavcı vekilleri, hakim ve savcılar ile adliye personeli hazır bulundu.

Başsavcı Kahveci, konuşmasında "Adaletin toplumsal barışın, devletin varlığının ve milletin huzurunun en güçlü dayanağı olduğunu" vurguladı. Kahveci ayrıca yargı teşkilatının görevini; vatandaşların haklarını ve özgürlüklerini korumak, hukuk devletini güçlendirmek ve topluma güven vermek şeklinde özetledi ve şunları söyledi: "Geçmiş adli yılda Antalya Yargı Teşkilatı olarak çok yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Artan iş yüküne rağmen vatandaşlarımızın adalet temennisine, bu yöndeki hizmetlerimize en kısa sürede, en verimli şekilde karşılık vermeye çalıştık. Bu yönde emek sarf eden tüm meslektaşlarıma ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim."

Kahveci, yaz kararnamesiyle kentte Bölge İdare Mahkemesinin kurulduğunu ve başkanının atandığını belirtti. Tören kapsamında Antalya BAM'da gerçekleştirilen programda emekliliğe ayrılan Antalya BAM Başsavcısı Rıza Can için veda töreni düzenlendi. Can, 30 yıllık görev süresini hukukçu olarak tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Memleketimde 14 yıldan fazla hizmet ettim, burada hizmet etmekten daha güzel bir görev olamaz. Burada çok güzel şeyler yaşadım, bütün meslektaşlarıma görev sürecinde verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim." dedi.

Muğla

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan ve Muğla Baro Başkanı Levent Akgün Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Dönmez, her yeni adli yılın kendilerine adaletin terazisini hakkıyla taşımak, milletin güvenini korumak ve hukuk devletinin temelini daha da güçlendirmek için yeni sorumluluklar yüklediğini ifade etti.

Dönmez, adli yılın ülkeye, millete ve yargı camiasına hayırlı olmasını dileyerek görevlerini fedakârlıkla yerine getiren meslektaşlarına başarı temenni etti. Ercan Arslan ise yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının hem Anayasa'nın hem de huzur ve barışın güvencesi olduğunu, yargı organlarının görevlerini hukuk devleti ilkelerine ve insan haklarına saygılı şekilde yerine getirmesinin öncelik olduğunu vurguladı. Törende Baro Başkanı Levent Akgün da konuştu.

Isparta

Isparta'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenine Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan ve Baro Başkanı Fatih Semiz katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tören, Isparta Adliyesi bahçesinde devam etti.

Burdur

Burdur'da adli yıl açılışı kapsamında Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yücel Salğin ve Baro Başkanı Meltem Özdemir Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı ve Burdur Adliyesi bahçesinde devam etti.

Törene Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı ile hakimler, savcılar ve avukatlar katıldı.

