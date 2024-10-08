Yeni Anayasa Çalıştayı Başlıyor

Yeni Anayasa Çalıştayı Düzenleniyor

AK Parti, Hayati Yazıcı başkanlığında yeni bir anayasa için çalıştay düzenleyecek. Çalıştay, yarın AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Katılımcılar ve Toplantı İçeriği

Etkinliğe akademisyenler ve siyaset bilimciler katılacak. Çalıştay basına kapalı olarak yapılacak ve öncesinde Hayati Yazıcı, konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek.

Çalıştayın Hedefleri

Yazıcı, çalıştayın amacını şu sözlerle ifade etti:

"Bilimsel bir toplantı gerçekleştireceğiz. Uzmanların görüşlerini ve önerilerini alarak, anayasa yapımının yol haritasını, yöntemini ve AK Parti'nin bu süreçteki rolünü tartışacağız. Nihayetinde, tasarlanan anayasanın mimarisi üzerine konuşarak, elde edilen bilgileri rapora dönüştürüp, partimizin yetkili organlarına sunacağız."

Çalıştay, anayasa sürecine dair önemli bir adım olarak öne çıkıyor.