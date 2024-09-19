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Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın Temeli Atıldı

Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın temeli atıldı; 588 duruşma salonu ve geniş otopark alanıyla dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 14:01
Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın Temeli Atıldı

Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın Temel Atma Töreni Düzenlendi

Yenimahalle'de gerçekleştirilen temel atma töreni, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleşti. Törende, Ankara Valisi Vasip Şahin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birçok önemli isim hazır bulundu.

588 Duruşma Salonu ve Modern Altyapı

Bakan Kurum, yeni adalet sarayının 312 bin metrekarelik alanda inşa edileceğini belirterek, toplamda 746 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olacağını açıkladı. Yeni bina, 4 bin 180 araçlık otopark kapasitesi ve 588 duruşma salonu ile dikkat çekiyor. 2027 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanıyor.

Yeşil ve Akıllı Bina Tasarımı

Bakan Kurum, bu yeni yapının "yatay mimari" anlayışıyla tasarlandığını ve enerji verimliliği açısından modern özelliklere sahip olacağını vurgulayarak, "Tüm Türkiye’ye örnek olacak bir adalet sarayı inşa ediyoruz," dedi.

Adliye Hizmetlerinin Güçlendirilmesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, mevcut durumu eleştirerek, bu yeni projenin adalet hizmetlerini hızlandıracağına inandıklarını ifade etti.

Deprem Güvenliği ve Hizmet Hedefleri

Bakan Kurum, Türkiye'nin öncelikli hedefleri arasında deprem bölgelerindeki iyileştirme çalışmalarının bulunduğunu vurgulayarak, milletin ihtiyaçlarına yönelik projelerin hızla hayata geçirileceğini belirtti.

Törende, "Adalet, devletin dinidir"

Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın inşa edilmesi, adalet sisteminin modernizasyonu ve bağlantılı hizmetlerin verimliliğini artırma açısından büyük önem taşıyor.

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