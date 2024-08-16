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Yeni Atamalar: Emniyet ve Jandarma Genel Müdürlüklerinde Değişim

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne; Orgeneral Ali Çardakcı ise Jandarma Genel Komutanlığı'na atandı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 02:03
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 02:03
Yeni Atamalar: Emniyet ve Jandarma Genel Müdürlüklerinde Değişim

Emniyet ve Jandarma Genel Müdürlüklerinde Yeni Atamalar

Son resmi açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde önemli bir değişiklik yaşandı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, bu konumda görev almak üzere atanırken, Jandarma Genel Komutanlığı'na da Orgeneral Ali Çardakcı atandı.

Atama Süreci ve Yeni Görevler

Bu atamalar, iç güvenliğin güçlendirilmesi ve hareket kabiliyetinin artırılması amacıyla gerçekleştirildi. Yeni atanan yetkililer, görev süreleri boyunca aktif bir şekilde halka hizmet etmeyi hedefliyor.

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