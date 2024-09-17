Yeni Avrupa Birliği Komisyonu Üyeleri Belli Oldu

Avrupa Birliği Komisyonu Yeni Üyelerini Duyurdu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni dönemde görev alacak üyelerini ve üstlenecekleri sorumlulukları açıkladı. Estonya'nın ilk kadın Başbakanı Kaja Kallas, AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak atandı. Bu, Kallas'ın uluslararası arenada önemli bir rol üstlendiği anlamına geliyor.

Komisyon Başkanlığına Tekrar Ursula von der Leyen Seçildi

Alman siyasetçi Ursula von der Leyen, 6-9 Haziran'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından yeniden AB Komisyonu Başkanlığına seçildi. Bu kapsamda, Strazburg'da düzenlenen basın toplantısında yeni Komisyon üyeleri ve görev dağılımları resmi olarak duyuruldu.

Yeni Başkan Yardımcıları ve Görevleri

Yeni Komisyon yapılanmasında altı Başkan Yardımcısı bulunuyor. Bu başkan yardımcıları aşağıdaki gibi belirlendi:

Teresa Ribera (İspanya) – Temiz, Adil ve Rekabetçi Dönüşüm

(İspanya) – Temiz, Adil ve Rekabetçi Dönüşüm Stephane Sejourne (Fransa) – Refah ve Sanayi Stratejisi

(Fransa) – Refah ve Sanayi Stratejisi Kaja Kallas (Estonya) – Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası

(Estonya) – Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Raffaele Fitto (İtalya) – Uyum ve Reform

(İtalya) – Uyum ve Reform Henna Virkunen (Finlandiya) – Teknolojik Bağımsızlık, Güvenlik ve Demokrasi

(Finlandiya) – Teknolojik Bağımsızlık, Güvenlik ve Demokrasi Roxana Minzatu (Romanya) – Halk, Yetenekler ve Hazırlılık

Diğer Üyelerin Sorumlulukları

Ayrıca, yeni komisyonun diğer önemli üyeleri ve atandıkları alanlar şu şekildedir:

Marta Kos (Slovenya) – Genişleme

(Slovenya) – Genişleme Maros Sefkovic (Slovakya) – Ticaret ve Ekonomik Güvenlik

(Slovakya) – Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Valdis Dombrovskis (Letonya) – Ekonomi ve Üretkenlik

(Letonya) – Ekonomi ve Üretkenlik Dubravka Suica (Hırvatistan) – Akdeniz

(Hırvatistan) – Akdeniz Oliver Varhelyi (Macaristan) – Sağlık ve Hayvan Refahı

(Macaristan) – Sağlık ve Hayvan Refahı Wopke Hoekstra (Hollanda) – İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyüme

(Hollanda) – İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyüme Adrius Kubilius (Litvanya) – Savunma ve Uzay

(Litvanya) – Savunma ve Uzay Jozef Sikela (Çekya) – Uluslararası Ortaklıklar

(Çekya) – Uluslararası Ortaklıklar Costas Kadis (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) – Balıkçılık ve Okyanuslar

(Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) – Balıkçılık ve Okyanuslar Maria Luis Albuquerque (Portekiz) – Finansal Hizmetler, Tasarruflar ve Yatırımlar

(Portekiz) – Finansal Hizmetler, Tasarruflar ve Yatırımlar Hadja Lahbib (Belçika) – Hazırlıklılık, Kriz Yönetimi ve Eşitlik

(Belçika) – Hazırlıklılık, Kriz Yönetimi ve Eşitlik Magnus Brunner (Avusturya) – İç İlişkiler ve Göç

(Avusturya) – İç İlişkiler ve Göç Jessika Roswall (İsveç) – Çevre, Su Dayanıklılığı, Rekabetçi ve Döngüsel Ekonomi

(İsveç) – Çevre, Su Dayanıklılığı, Rekabetçi ve Döngüsel Ekonomi Piotr Serafin (Polonya) – Bütçe, Yolsuzlukla Mücadele ve Kamu Yönetimi

(Polonya) – Bütçe, Yolsuzlukla Mücadele ve Kamu Yönetimi Dan Jorgensen (Danimarka) – Enerji ve Konut

(Danimarka) – Enerji ve Konut Ekaterina Zaharieva (Bulgaristan) – Startup, Araştırma ve İnovasyon

(Bulgaristan) – Startup, Araştırma ve İnovasyon Michael McGrath (İrlanda) – Demokrasi, Adalet ve Hukukun Üstünlüğü

(İrlanda) – Demokrasi, Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Apostolos Tzitzikostas (Yunanistan) – Sürdürülebilir Ulaşım ve Turizm

(Yunanistan) – Sürdürülebilir Ulaşım ve Turizm Christophe Hansen (Lüksemburg) – Tarım ve Gıda

(Lüksemburg) – Tarım ve Gıda Glenn Micallef (Malta) – Nesiller Arası Adalet, Gençlik, Kültür ve Spor

Yeni Komisyon, görevine başlamadan önce Avrupa Parlamentosu'nun ilgili komitelerinde oturumlara katılarak programlarını sunacak ve ardından AB Komisyonu için güven oyu alması gerekecek. Bu süreç, yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.