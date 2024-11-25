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Yeni Delhi'de Hava Kirliliği Nedeniyle Okullar Hibrit Modelde Açılıyor

Yeni Delhi'de okullar, hava kirliliği nedeniyle hibrit modelle yeniden açılacak. Maske zorunluluğu getirildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 20:35
Yeni Delhi'de Hava Kirliliği Nedeniyle Okullar Hibrit Modelde Açılıyor

Yeni Delhi'de Hibrit Eğitim Dönemi Başlıyor

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, hava kirliliği sebebiyle eğitime ara verilen okullar, hibrit eğitim modeli ile yeniden açılacağı açıklandı. Bu karar, Hindustan Times tarafından yapılan habere göre, Hindistan Hava Kalitesi Yönetimi Komisyonu tarafından alındı.

Dersler Hem Fiziksel Hem de Çevrimiçi Olacak

Buna göre, okullarda dersler hem fiziksel hem de çevrimiçi olarak yürütülecek. Yetkililer, öğrencilere maske takma tavsiyesinde bulunarak, okul içinde gerçekleştirilen faaliyetlerin en az seviyeye indirilmesini önerdi.

Hava Kalitesi Alarm Veriyor

Son dönemlerde Yeni Delhi'deki hava kalitesi, şiddetli kategorisinin üst sınırını aşıp en kötü düzeyine ulaşmış durumda. Bu durumu hafifletmek amacıyla, temiz enerji kaynaklı yakıt kullanmayan kamyon ve benzeri taşıtların Yeni Delhi’ye girişi yasaklandı. Ayrıca, okullarda yüz yüze eğitimin 10. ve 12. sınıflar dışındaki tüm öğrenciler için askıya alındığı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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