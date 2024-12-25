Yeni Doktora Programları İçin Akreditasyon Zorunluluğu Getirildi

Yükseköğretim Kurulu'ndan Akreditasyon Düzeni

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin doktora programı açabilmesi için akredite program sahibi olma şartı getirdiğini açıkladı. Bu uygulama, yükseköğretim alanında kaliteyi artırmayı hedefliyor.

2024 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu

2024 yılına ait Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu sonuçlarına göre Türkiye, 208 üniversitesi, 185 bin akademisyeni ve 350 bini uluslararası olmak üzere >7 milyon öğrencisiyle dünyada önemli bir konumda bulunuyor. Rapor, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzundaki akredite lisans programlarıyla ilgili önemli bilgileri içeriyor.

Yıl itibarıyla, 116 üniversite en az bir akredite lisans programına sahipken, toplamda 1209 akredite program bulunduğu kaydedildi. Özellikle, Yükseköğretim Kurulu tarafından teşvik edilen akreditasyon süreçlerinin etkisiyle, akredite lisans program sayısı 2018'de %6,89 iken, 2023'te %10,42’ye yükseldi.

Öne Çıkan Üniversiteler

Türkiye'de akredite lisans programı sayısının en yüksek olduğu üniversite 56 program ile İstanbul Gelişim Üniversitesi. Bunu 55 program ile Sakarya Üniversitesi ve 42 program ile Hacettepe Üniversitesi takip etmekte.

Diğer öne çıkan üniversiteler arasında, Atatürk Üniversitesi 41 program, Ege Üniversitesi 39 program, Erciyes Üniversitesi 35 program, İstanbul Teknik Üniversitesi 34 program, Başkent Üniversitesi 33 program, Yıldız Teknik Üniversitesi 31 program ve İstanbul Medipol Üniversitesi 29 programla sıralamada yer alıyor.

Kalite ve Uluslararasılaşma Vurgusu

Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK olarak kalite odaklı anlayışı yükseköğretim sisteminin merkezine yerleştirmeye kararlı olduklarının altını çizdi. Özvar, ''Kurumsal vizyonumuzu oluşturan hususlar kalite odaklı anlayışın bir sonucudur. Doktora programı açmak isteyen üniversiteler için akredite program sahibi olma şartı getirilmesi, kalite süreçlerine uyum sağlamalarını teşvik etme çabamızın bir yansımasıdır'' dedi.

Özvar, önümüzdeki dönemde fakülte, yüksekokul ve benzeri akademik birimler için de akreditasyon şartının getirileceğini belirterek, 2027 yılına kadar tüm üniversitelerin akreditasyon süreçlerini tamamlamasını beklediklerini ifade etti.

Son olarak, uluslararası öğrenci sayısının artırılmasının yanı sıra, bu öğrencilerin kalitesinin de artırılmasının önemine değinen Özvar, “Uluslararası öğrenci hareketliliği konusunda dünya standartlarında işlemler tesis etmezsek, Türk üniversitelerinin itibarı olumsuz etkilenebilir” diye ekledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, doktora programı açmak için başvuran üniversitelere akredite program sahibi olma şartı getirildiğini bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, doktora programı açmak için başvuran üniversitelere akredite program sahibi olma şartı getirildiğini bildirdi.