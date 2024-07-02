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Yeni Kabine değişikliği Resmi Gazete'de! Çevre ve Sağlık Bakanlıklarına yeni isimler atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise Sağlık Bakanlığına atandı. Detaylar haberimizde..

Yayın Tarihi: 02.07.2024 01:19
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 01:19
Yeni Kabine değişikliği Resmi Gazete'de! Çevre ve Sağlık Bakanlıklarına yeni isimler atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan son karara göre, Türkiye'de önemli bir kabine değişikliği gerçekleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına yeni isimler atandı. Bu değişiklikler, Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe girdi.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINA YENİ ATAMA

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, görevden affını isteyen Mehmet Özhaseki'nin yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum atandı. Murat Kurum, daha önceki dönemde de bu bakanlıkta görev yapmış ve çevre politikaları konusunda önemli çalışmalara imza atmıştı. Yeni dönemde, sürdürülebilir şehircilik ve iklim değişikliği ile mücadele konularında önemli projelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞINDA YENİ DÖNEM

Görevden affını isteyen Fahrettin Koca'nın yerine ise Sağlık Bakanlığına Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı. Prof. Dr. Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak görev yapıyordu ve sağlık sektörü konusunda geniş bir bilgi ve tecrübeye sahip. Yeni Sağlık Bakanı olarak, Türkiye'nin sağlık politikalarının geliştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi konularında önemli adımlar atması bekleniyor.

resmi gazete

Murat Kurum'un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanması, Türkiye'nin çevre politikaları ve şehircilik stratejilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Kurum, önceki görev süresinde şehircilik projeleri, kentsel dönüşüm ve çevre koruma konularında başarılı çalışmalar yapmıştı.

Sağlık Bakanlığına atanan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise sağlık sektöründeki deneyimi ile dikkat çekiyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak görev yaptığı dönemde, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve sağlık altyapısını güçlendirmek için birçok proje yürütmüştü.

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