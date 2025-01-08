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Yeni Kaledonya'da Hükümet Başkanlığına Alcide Ponga Seçildi

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık karşıtı Alcide Ponga, yapılan oylama ile hükümetin yeni başkanı oldu. Yerli halk, Fransa'nın anayasal reformlarına itiraz ediyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 15:50
Yeni Kaledonya'da Hükümet Başkanlığına Alcide Ponga Seçildi

Yeni Kaledonya'da Bağımsızlık Karşıtı Lider Seçildi

Fransa'nın Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da hükümet başkanlığına, bağımsızlık karşıtı Kanak Alcide Ponga getirildi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, hükümetin düşmesinin ardından iki hafta içinde yeni başkan belirlendi.

Oylama Süreci ve Sonuçlar

Yeni Kaledonya'da yapılan oylamada, 11 Kongre üyesi arasında Ponga, 6 oy alarak başkanlık görevine seçildi. Rakibi Samuel Hnepeune bağımsızlık yanlısı olarak sadece 3 oy alabildi. Bağımsızlık İçin Ulusal Birlik üyesi iki isim ise oylamaya katılmadı.

Alcide Ponga, daha önce bağımsızlık yanlısı Louis Mapou'nun görevde olduğu 3 yıllık dönemden sonra başkanlık koltuğuna oturdu. Mapou, 24 Aralık 2024'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rönesans Partisine bağlı Kaledonya Birlikte Partisinin kabineden istifa etmesiyle hükümeti kaybetmişti.

Halkın Anayasal Reformlara Tepkisi

Yeni Kaledonya'da halk, Fransız hükümetinin yürürlüğe sokmak istediği anayasal reformlara karşı çıkıyor. Bu reform, en az 10 yıldır Ada'da yaşayan Fransızların yerel seçimlerde oy kullanmasını mümkün kılmayı hedefliyor. Yerli halk, bu değişikliği, 1998'de imzalanan Noumea Anlaşması'na aykırı buluyor.

Mayıs 2024'te meydana gelen olaylarda, Fransa hükümetinin reform girişimini bastırma çabaları nedeniyle 10'dan fazla kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Noumea Anlaşması, 1998'de Yeni Kaledonya'ya özerklik statüsü kazandırmış ve yerli halkın bu topraklarda azınlık statüsüne düşmesini önlemek için oy kullanma hakkını, 1998'den önce Ada'da ikamet edenler ve onların çocukları ile sınırlandırmıştı.

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