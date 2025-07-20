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Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi Temeli Atıldı: Sağlık Altyapısına Büyük Katkı

Bakan Kemal Memişoğlu, Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 23:21
Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi Temeli Atıldı: Sağlık Altyapısına Büyük Katkı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni kurulan Lefkoşa Devlet Hastanesi ile ilgili yaptığı paylaşımlarda, bölgedeki sağlık altyapısına değer katacak yeni bir tesisin ilk etabının temelinin attığını duyurdu.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenin önemine dikkat çekerek, “Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadesini kullandı.

Yapılan açıklamaya göre, hastanenin arsa alanı 215 bin 12 metrekare, kapalı alanı 50 bin metrekare ve oturum alanı 12 bin 700 metrekare olarak belirlenmiştir. Hastane, toplamda 640 yatak kapasitesine sahip olup, ilk etapta 320 yatak ile hizmet verecek. Ayrıca, hastanede 110 yoğun bakım yatak, 20 diyaliz ünitesi, 80 poliklinik ve 12 ameliyathane bulunmaktadır. Otoparkın araç kapasitesi ise 420 olarak öngörülmüştür.

Bakan Memişoğlu’nun paylaşımında, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümü vesilesiyle Kıbrıs Türk halkı için her zaman destek olacağına da vurgu yaptı.

Ayrıca, Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törenin ardından, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinliğine katıldığı da belirtildi. Hatırlanacağı üzere, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında 17 Nisan 2025 tarihinde hastane yapımı ve sağlık kampüsü renovasyonu için bir protokol imzalanmıştı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 3), Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin temel atma törenine...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 3), Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 3), Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin temel atma törenine...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 3), Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.

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