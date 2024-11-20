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Yeni Pterozor Fosili, Kanatlı Sürüngenlerin Evrimine Farklı Bir Bakış Sunuyor

Güney Almanya'da bulunan yeni pterozor fosili, kanatlı sürüngenlerin evrimi hakkında önemli bilgiler sağlıyor.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 17:21
Yeni Pterozor Fosili, Kanatlı Sürüngenlerin Evrimine Farklı Bir Bakış Sunuyor

Yenilikçi Keşif: Yeni Pterozor Fosili

Güney Almanya'da keşfedilen, kısa, sert ve sivri bir kuyruk yapısına sahip pterozor fosili, kanatlı sürüngenler ailesinin evrimine dair yeni ipuçları sunuyor. Science Daily'nin bildirdiğine göre, bu fosil yeni bir türe, 'Bavyeralı kılıç kuyruk' anlamına gelen Skiphosoura bavarica adıyla tanımlandı.

Önemli Araştırma Dr. David Hone Liderliğinde Yapıldı

Skiphosoura'nın keşfi, Londra Queen Mary Üniversitesinden paleontolog Dr. David Hone liderliğindeki araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir. Wisconsin-Maddison Üniversitesinden Adam Fitch, bu buluşun pterozorların evrimsel ilişkilerini aydınlatma açısından büyük önem taşıdığını vurgulamaktadır.

Üç Boyutlu ve İyi Korunmuş Fosil

Fosil, tipik pterozor fosillerinin aksine düz bir zeminde ezilmedi. Üç boyutlu yapısıyla neredeyse tamamen korunmuş olan fosil, 2 metre civarında bir kanat açıklığına sahip olup altın kartalları andırdığı kaydedildi.

Pterozorların Sınıflandırılması

Paleontologlar, pterozorları iki ana gruba ayırmaktadır: bazal pterozorlar ve büyük pterodaktiloidler. Bazal pterozorlar, kısa bir boyun üzerinde küçük kafalara sahipken, pterodaktiloidler daha uzun boyun ve büyük kafa ile karakterizedir. Ancak bu iki grup arasındaki geçiş canlılarının organ değişim süreçleri hala tam olarak anlaşılamadı.

Aile Ağacında Değişiklikler

'Bavyeralı kılıç kuyruk' fosilinin keşfi, pterozorlardaki geçiş süreçlerine ışık tutmakta. Fosilde tespit edilen baş ve boyun uzunluğu ile bilek kemikleri, pterodaktiloidlere benzerlik göstermekte. Ayrıca, kuyruk ve 5'inci parmağın uzunluğu, sonraki türlerle karşılaştırıldığında farklılık arz ediyor.

'Skiphosoura bavarica', İskoçya'nın batısındaki Syke Adası'nda 2017 yılında keşfedilen 170 milyon yıllık Dearc Sgiathanach fosilinin geçiş türlerinden biri olduğu belirlenmiş durumda. Bu bulgular, geçiş dönemi kanatlı sürüngenlerinin de olağanüstü büyüklüklere ulaştığını ortaya koyuyor.

Pterozorların, dinozorlarla aynı çağlarda yaşamış olan kanatlı ve yırtıcı sürüngenler olduğu biliniyor. İlk türlerin kanat açıklığı 2 metre civarındayken, daha sonraki türlerde bu değerin 10 metreye kadar ulaştığı gözlemlenmiştir.

Araştırma detayları, Current Biology dergisinde yayımlanmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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