Yeni turistik Ankara-Diyarbakır Ekspresi ilk seferi için Ankara'dan uğurlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Diyarbakır arasında sefer yapan yeni turistik ekspresin bugün ilk seferine çıktığını duyurdu. Turistik Diyarbakır Ekspresi’nin ilk seferi için “Uğurlama Töreni” düzenlendi. Tarihi Ankara Garı’ndan yola çıkan 180 yolcu kapasitesine sahip olan ekspres, 1051 km.lik bir hatta yolculuk yapıyor.

Turistik Diyarbakır Ekspresi’nin ilk yolculuğu için gerçekleştirilen törende söz alan Bakan Uraloğlu, yeni turistik ekspresin 21 Nisan Pazar günü, Diyarbakır’dan yola çıkarak tekrar Ankara’ya döneceğini belirtti. 180 kişilik yolcu kapasitesine sahip olan 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşan trenin rotası hakkında detayları paylaşan Uraloğlu, Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya'da 3 saatlik mola verileceğini, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Elazığ'da 4 saat, Kayseri'de 3 saat turizm amaçlı molalar verileceğini aktardı.





Uraloğlu, tren güzergahında, tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra muhteşem doğa manzaralarının da yer aldığını belirterek, bu yolculuğun kişiler için keyifli bir deneyim vaat ettiğini ifade etti.